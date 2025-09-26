Taloyhtiölainat siirtymässä positiiviseen luottotietorekisteriin

Eduskunnan talousvaliokunta puoltaa hallituksen esitystä taloyhtiöiden osakaskohtaisia luottovastuita koskevien tietojen sisällyttämisestä positiiviseen luottotietorekisteriin.
Talousvaliokunnan mietintö positiivisesta luottotietorekisteristä annetun lain muuttamisesta valmistui perjantaina. Mietintö on yksimielinen.
Valiokunta katsoo, että ehdotettu sääntely parantaa luonnollisten henkilöiden mahdollisuuksia hallita omaa talouttaan, edistää luotettavien luottotietojen saatavuutta luottokelpoisuuden arviointia varten, sekä varmistaa asuntovelallisten yhdenvertaisen kohtelun riippumatta siitä, minkä tyyppistä velkaa kullakin on.
Kotitalouksien veloista noin kolme neljäsosaa liittyy asumiseen, ja näistä veloista merkittävä osuus on taloyhtiölainoja. Vuoden 2023 lopussa kotitalouksien maksettavana oli asuntoyhteisölainoja noin 23 miljardia euroa.
Vaikka taloyhtiölainat ovat muodollisesti asunto-osakeyhtiöiden velkaa, kotitaloudet pääosin vastaavat niiden takaisinmaksusta. Taloyhtiölainoilla rahoitetaan sekä perusparannushankkeita että asuntojen uudistuotantoa.
Talousvaliokunta on mietinnössään kiinnittänyt huomiota siihen, että taloyhtiöiden osakaskohtaisia luottovastuita koskevat tiedot päivittyvät positiiviseen luottotietorekisteriin vasta kun Maanmittauslaitos on ratkaissut luovutuksen saajan hakemuksen omistuksen rekisteröinnistä huoneistotietojärjestelmään.
Tällä voi olla merkitystä esimerkiksi tilanteissa, joissa luonnollisen henkilön on tarpeen hakea luottoa, mutta luottovastuut eivät vielä ole poistuneet positiivisesta luottotietorekisteristä. Valiokunta pitää tärkeänä, että tietojen päivittymisen viiveistä aiheutuu luonnollisille henkilöille mahdollisimman vähän haittaa.
Tämän vuoksi sääntelyä on eduskuntakäsittelyn aikana täsmennetty niin, että positiiviseen luottotietorekisteriin merkitään tieto luovutuksen saajan omistuksen rekisteröintiä koskevasta hakemuksesta heti, kun se on tullut vireille. Näin luotonantaja saa huomattavasti nopeammin tiedon osakkeiden omistuksen muutoksesta ja siitä, että kyseiset luottovastuut ovat poistumassa positiivisesta luottotietorekisteristä.
Talousvaliokunta pitää tärkeänä, että positiivisen luottotietorekisterin tietosisältö huomioi luonnollisten henkilöiden yksityisyyden suojaa ja henkilötietojen suojaa koskevat vaatimukset, ja toisaalta luotonantajien tarpeet.
Osakehuoneistoihin kohdistuviin luottovastuisiin liittyviä tietoja aletaan tallettaa positiiviseen luottotietorekisteriin 18.1.2027 alkaen ja luovuttaa luotonantajille 1.4.2027 lukien.