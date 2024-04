Taloyhtiöille lähetetty huijauslaskuja – ”valitettavan taidokkaasti tehty”

Useat isännöitsijät Uudenmaan alueella ovat saaneet asunto-osakeyhtiöille ja kiinteistöosakeyhtiöille suunnattuja laskuja, jotka ovat paljastuneet huijauslaskuiksi.

Huijauslaskuja on lähetetty ainakin 12.–16. huhtikuuta välisenä aikana ja niissä on viitattu pelastuslakiin ja ”Virve 2.0 kuuluvuustarkastuksiin”. Laskut on tehty varsin taidokkaasti näyttämään aidoilta.

Moni isännöintitoimisto on raportoinut saaneensa Suomen Kymppikiinteistöt Oy:n nimissä lähetettyjä laskuja, joissa pyydetään suorittamaan maksamatta jäänyt lasku. Monissa ilmi tulleissa tapauksissa lasku esittää muistutusta 0 päivän maksuajalla.

Selityksenä on kerrottu laskutusjärjestelmän muutokset, jonka vuoksi laskut eivät ole ehkä tulleet perille ja lähetetään nyt uudelleen. Laskuja on tullut verkkolaskujärjestelmien kautta. Maksettava summa on useissa tapauksissa ollut noin 860 euroa.

– Onneksi huijausyritys paljastui nopeasti isännöintitoimistojen valppauden ja hyvän laskunhyväksyntäprosessin ansiosta. Tämä huijausyritys on valitettavan taidokkaasti tehty. Tällainen yritys on oikeasti olemassa, joskaan sillä ei ole tämänhetkisen tiedon mukaan mitään tekemistä huijauksen kanssa. Samoin viitteessä kerrottuja tarkastuksia voitaisiin periaatteessa tehdä taloyhtiöissä, kertoo tapauksen taustoista Isännöintiliiton johtava lakiasiantuntija Jenni Valkama tiedotteessa.

– Huijauslaskussa viitattuun Virve 2 -sisäpeiton kartoituksista ei ole oikeutta lähettää laskua ilman tilausta ja sopimusta sekä viranomaisen nimenomaista määräystä.

Nykyään huijauslaskut ovat kehittyneet ja ovat entistä vaikeammin tunnistettavissa. Laskut tulevat usein sähköisenä laskutuksena, jonka vuoksi kaikki laskut tulee aina avata ja tarkastaa huolellisesti ennen maksamista.

– Hyvin pieniinkin asioihin on kiinnitettävä huomiota. Esimerkiksi tällaisia asioita voisivat olla maksun kiirehtiminen tai maksuajan puuttuminen, tilausvahvistuksen puuttuminen, epämääräiset tai aiemmasta poikkeavat yhteystiedot, ennestään tuntematon laskuttaja, laskutusmuutokset tai maksun suuruus, toteaa Valkama.