Taloustieteilijä tyrmää Donald Trumpin tavan neuvotella: Tämän takia diilit eivät onnistu

Michiganin yliopiston taloustieteen professori Justin Wolfersin mukaan Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin lähestymistapa kauppasopimusten neuvottelemiseen heikentää luottamusta ja yhteistyötä kansainvälisissä suhteissa.

Trump on uhkaillut kauppasopimusten osapuolia vastatoimilla, mikäli sopimukset eivät ole Yhdysvaltojen kannalta edullisia. Tällainen lähestymistapa voi tehdä Yhdysvalloista epäluotettavan kumppanin, mikä vaikeuttaa vakavien kauppasopimusten solmimista, arvioi Wolfers viestipalvelu X:n tilillään.

Wolfersin mukaan kauppasopimuksia ylläpitää usein ajatus siitä, että yhteistyön keskeytymisellä olisi haitallisia seurauksia. Trumpin uhkaukset vastatoimista heikentävät tätä kauppasopimuksia vahvistavaa järjestelmää, hän toteaa.

Tällaiset epäjohdonmukaiset toimet voivat heikentää Yhdysvaltojen asemaa globaalissa taloudessa ja vähentää muiden maiden halukkuutta tehdä yhteistyötä, Wolfers arvioi.

– Tästä seuraa se, ettei Yhdysvallat voi oikein vakuuttaa ketään siitä, että olisi järkevää sitoutua vakavaan kauppasopimukseen niin kauan kuin tämä mies on vallassa, Wolfers kirjoittaa.

Lisäksi hän kritisoi presidentin lupauksia kauppasopimusten neuvottelunopeudesta. Trump on käyttänyt ilmausta ”90 sopimusta 90 päivässä”, joka on Trumpin hallinnon esittämä lupaus uusien kahdenvälisten kauppasopimusten syntymisestä presidentin toisen virkakauden alussa.

Sopimukset ovat kuitenkin jääneet toteutumatta ja tilalle on tullut pelkkiä kauppasopimusten aiepapereita ilman konkreettisia tuloksia, Wolfers huomauttaa.

Esimerkiksi Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen uusi kauppasopimus on saanut julkisuudessa paljon huomiota, vaikka todellisuudessa kyseessä on pääasiassa sovinto, jossa poistetaan osa tulleista. Kriitikoiden mukaan Trumpin hallinto on liioitellut sopimuksen merkitystä, sillä sen todellinen kauppapoliittinen vaikutus on vähäinen.