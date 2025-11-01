Taloustieteilijä ihmettelee Helsingin Sanomien eläkekirjoitusta

Taloustieteilijä Niku Määttänen on esittänyt viestipalvelu X:ssä huomioita Helsingin Sanomien pääkirjoituksesta, joka käsitteli Suomen työeläkejärjestelmää ja sen kestävyyttä.

Määttäsen mukaan lehdessä esitetyt näkemykset herättävät useita kysymyksiä. Artikkelin otsikossa todetaan, että työeläkejärjestelmä ei Suomessa ole julkista taloutta. Määttänen siteerasi pääkirjoituksen väitettä julkaisussaan.

– Työeläkejärjestelmän rahoitus perustuu pakollisiin maksuihin. Se myös jakaa tuloja isosti uudelleen jopa sukupolvien välillä. Jos se ei ole osa julkista sektoria, niin mitkä oliot ovat?

Määttänen viittasi myös kirjoituksen arvioon siitä, miten työeläkkeiden ja eläkemaksujen muutokset vaikuttaisivat valtiontalouteen. Kirjoituksessa todetaan, että valtiontalous voisi ehkä vahvistua, jos työeläkkeitä pienennettäisiin ja eläkemaksuja laskettaisiin, vaikka se samalla voisi vähentää eläkkeistä kertyviä verotuloja.

– Onko tarkoitus sanoa, että kun eläkkeistä kertyvät verotulot ymmärretään ottaa huomioon, niin meneekin ehkä toisinpäin? Eli valtiontaloutta voisi ”ehkä” vahvistaa kasvattamalla työeläkkeitä ja eläkemaksuja ja laskemalla muita veroja? Epäilen, Määttänen kirjoittaa.

