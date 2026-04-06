Talousjohtaja Ylelle: Tämä olisi eksistentiaalinen uhka Alkolle

Viinien tulo ruokakauppoihin olisi ”eksistentiaalinen uhka” Alkolle, yhtiön talousjohtaja Anton Westermarck sanoo Svenska Ylen haastattelussa. Mikäli muutos tulevaisuudessa toteutuisi, olisi koko Alkon tulevaisuus Westermackin mukaan vaakalaudalla.

– Talousjohtajana voin sanoa, että se on todellinen riski. Jos viinit siirretään, on vaikea perustella, miksei myös väkeviä alkoholijuomia siirrettäisi. Silloin nykymuotoinen Alko ei enää olisi kannattava, hän sanoo.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Puhdas viinamonopoli olisi mahdollisesti niin oikeudellisesti kuin kansanterveydellisesti kyseenalainen, Westermarck arvioi. Ilman viininmyyntiä Alkon toiminta ei myöskään olisi taloudellisesti kannattavaa, ja poliittinen tuki yhtiön subventoimiselle valtion taholta olisi tuskin järin suurta, hän epäilee.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Puna- ja valkoviinien osuus Alkon litramyynnistä on 50 prosenttia.

Westermarck peräänkuuluttaa nyt parlamentaarista keskustelua Alkon tulevaisuudesta. Yhtiö ei hänen mukaansa sinänsä vastusta esimerkiksi viinien ja väkevien alkoholijuomien siirtymistä ruokakauppojen hyllylle, jos suomalaiset sitä tahtovat. Asteittaiset muutokset ilman kunnon keskustelua voivat kuitenkin johtaa odottamattomiin lopputuloksiin Alkon kohdalla, Westermarck varoittaa. Hyödyistä ja haitoista on puhuttava rehellisesti, hän sanoo.