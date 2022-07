Suomen Pankin asiantuntija HS:lle: Vastuu sodasta on myös kansalla

Puheet Ukrainasta Vladimir Putinin sotana ovat harhaanjohtavia, sillä konfliktista vastuussa on ennen kaikkea Venäjän järjestelmä. Näin sanoo Suomen Pankin vanhempi neuvon­antaja Laura Solanko Helsingin Sanomien haastattelussa.

Myös tavalliset venäläiset ovat sopeutuneet sodasta vastuussa olevaan järjestelmään, hän sanoo.

– Ei tämä ole Putinin sota. Se on aivan harhaanjohtava käsitys. Tämä on järjestelmän sota, ja venäläiset ovat sopeutuneet siihen järjestelmään. En osaa määritellä, mikä Venäjän kansan vastuu tästä tarkalleen on, mutta on selvää että jonkinlainen vastuu sillä on.

Solanko kuvailee Venäjän suurta eriarvoisuutta ja korruptiota. Eliitillä ei ole halua kyseenalaistaa järjestelmää, josta he hyötyvät taloudellisesti. Mutta vain kolmasosa venäläisistä asuu keskiluokkaistuneissa kaupungeissa, Solanko muistuttaa, ja juuri maalla asuvat saavat maksaa sodasta suuren hinnan.

– Sitten on ne sata miljoonaa muuta, joiden elämä on aivan toisenlaista, paljon köyhempää. Näistä maaseudun taajamista tulevat Venäjän sotilaat. Heillä ei usein ole muuta vaihtoehtoa. Ukrainassa on tuskin yhtään moskovalaista sotimassa.

Yhteydenpito venäläisiin ekonomisteihin on jatkunut sodan aikanakin, mutta sotaa ”ei mainita sanallakaan”, vaikka sen vaikutuksista keskustellaan, Solanko kertoo.

Hän kuvailee talouden ammattilaisten olevan Venäjällä sodasta ”kauhuissaan”. Mahdollisuudet siirtyä länteen ovat kuitenkin vähäiset, Solanko toteaa.