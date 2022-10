Tällaista on petosmiesten kärkikasti – rikolliset kertovat

J.K. Tamminen on kirjailija, lakimies ja teologi. Kaiken lisäksi hän on entinen ammattirikollinen, joten hänellä on poikkeuksellisen paljon tietämystä petoksista, josta aiheesta hän on kirjottanut kirjan.

Teos perustuu suurimmaksi osaksi liikkumiseen rikosten maailmassa, varsinaisiin rikoksiin kuitenkaan osallistumatta. Ennen kaikkea Tamminen on keskittynyt petosrikollisten haastatteluihin. Haastateltujen petosmiesten ikäjakauma on 20–65 vuotta. Yksityiskohtana voi mainita, että suurin osa petoksiin syyllistyneistä esittelivät itsensä liikemiehiksi.

Lähestulkoon kaikki kirjan tarinat ovat olleet vuosien 2018–2022 aikana julkisuudessa tai ovat sinne pian nousemassa.

Riskit

Pätevimmät ammattirikolliset suorittavat yleensä aina jonkinlaista riskianalyysia. Useille Tammisen haastattelemista henkilöistä tuomio ja vankila eivät edusta maailmanloppua, vaan lähinnä hidastetta. Päihteetön aika vankilassa kohentaa heidän kuntoaan ja antaa voimaa uusiin yrityksiin.

Lisäksi se saattaa parantaa ammatillista osaamista, vankilassahan on mahdollisuuksia luoda uusia hyödyllisiä verkostoja. Yleensä petosmiehet eivät koe olevansa tavallisia rikollisia, vaan heille petos on otollinen tilaisuus.

Iän karttuessa mahdollisuudet tehdä petoksia yleensä huononevat, kun henkinen ja fyysinen kunto heikkenevät. Eläkettä ei juurikaan ole kertynyt, koska rehellistä työ- tai yritystoimintaa on ollut niin vähän. Petosmiehen säästöt vanhuuden varalle ovat usein olemattomat.

Väärentäjät

Tamminen onnistui haastattelemaan kokenutta rikollista, joka totesi olevansa nykyajan vaatimusten mukainen väärentäjä, työkaluina ovat kaikki sähköiset välineet ja alustat. Tyyppiasiakas on henkilö, joka yrittää saada velkaa yritykselleen, mutta yhtiön tiedot ovat huonot. Väärentäjä sitten muokkaa kirjanpitoa ja tilinpäätöksiä sopiviksi.

Ammattipetosporukat ovat parhaita asiakkaita, koska murheen murtama tavallinen yrittäjä saattaa kuulusteluissa kertoa kaiken. Sen sijaan ammattilaiset maksavat hyvin ja antavat usein myös tippejä. Niin pitkään kun kukaan ei vasikoi, ei poliisista ole pelkoa.

Tyytyväinen asiakas on väärennysalallakin paras mainos. Kukaan miehen asiakkaista ei ollut joutunut vaikeuksiin hänen töidensä takia. Haastattelun lopulla itsevarma väärentäjä vastaa puheluun ja lupaa asiakkaalleen ammattimiehen elkein: ”Rakennan siitä sellaisen firman, jolla on hyvä pankista tankata.”

Tammisen onnistui tavata petosmiesten kärkikastiin kuuluvan henkilön, häntä pidetään kiistatta todellisena tekijänä. Haastattelussa mies kehui niin sanottuna tavallisena vuotena tienaavansa noin 500 000–600 000 euroa. Onneksi on kuitenkin hyviä vuosia ja tällöin vain taivas on rajana.

Yhdessä esimerkissä kyseinen rikollinen sai puhuttua muutenkin jo tyhjennyksen kohteena olevan yrityksen omistajan vielä hakemaan 55 000 euron pikavippiä. Houkuttimena oli varmat voitot kunnon sijoituksella.

Kohteen luottotiedot olivat onneksi kunnossa, mutta yrittäjä totesi, ettei hänellä ollut virallisia tuloja ja säästöjen päällä istui vaimo. Tämä ei ollut esteenä lainahakemukselle, petosmiehen yhteistyökumppanit laativat liitteeksi sellaiset tulotiedot, että muutaman päivän päästä tilille ilmestyi 55 000 euron summa, josta huijari otti itselleen 51 000 ja jätti loput yrittäjälle.

Nettihuijari

Tunnetustihan rakkaus on sokea ja monesti ihmisten hyväuskoisuutta suorastaan päivitellään. Tammisen mukaan tosiasia kuitenkin on, että rakkauden kaipuu elää vahvana meissä kaikissa ja kun ihminen tuntee, että kaipuu on saamassa täyttymyksen, niin aina ei pystytä arvioimaan realistisesti rakkauden kohdetta ja hänen motiivejaan.

Tamminen tuo esille tapauksen, jossa noin 50-vuotias vastaeronnut nainen kohtaa Tinderissä yhdysvaltalaisen miehen, joka osoittautui kiinnostavaksi tyypiksi. Nainen oli onnellinen, koska nyt hänellä oli vireä ja huomioiva kumppani, josta sai voimaa ja iloa.

Tinder-huijauksissahan tekijä esiintyy monesti huippumenestyjänä tai muutoin hyvin lahjakkaana persoonana, mutta tässä tapauksessa mies kertoi olevansa hyvin tavallinen myyntiedustaja. Hän ei koskaan pyytänyt suomalaisnaista käymään USA:ssa, Suomeen hän oli kyllä valmis tulemaan, mutta viime hetkellä ennen matkaa ilmaantui aina este.

Luottamuksen rakentaminen kesti aikansa ja ajan myötä miehen apuna oli hänen työkaverinsa. Vähitellen mies ja ilmeisesti hänen petoskumppaninsa saivat naisen sijoittamaan kryptovaluuttaan. Aluksi kyse oli muutamista tuhansista euroista ja viestejä suurista voitoista tuli säännöllisesti, tosin samalla myös pyyntöjä lisäpanostuksista.

Kun nainen kyseli voittojen kotiuttamisen perään, vastaukset olivat jopa vihamielisiä. Sijoittamisessa kuulemma vaadittiin pitkämielisyyttä. Viimein hän ymmärsi katkaista yhteydet amerikkalaismieheen, mutta ennen sitä yrittäjänä toiminut nainen menetti satojatuhansia euroja ja velkaantui pahoin. On täysin selvää, että kyseisiä nettihuijareita ei koskaan tavoiteta saatikka rangaista.

J.K. Tamminen: Törkeä petos. Rikostarinoita Suomesta. 273 sivua. Minerva Kustannus Oy.

JARKKO KEMPPI