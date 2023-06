Tällaista on elämä patotuhon kuivattamassa ukrainalaiskaupungissa

Kahovkan padon murtumisen jälkeen elämä Marhanetsin pikkukaupungissa on käynyt liki mahdottomaksi.

Padon murtumisen jälkeen kaupungissa ei ole enää juoksevaa vettä, kertoo asiasta uutisoiva BBC.

Alueelle jääneet maanviljelijät yrittävät avata vanhoja kaivoja ja ohjata alueen pieniä puroja peltojen kastelua varten. Alueen teollisuuslaitokset ja kaivokset ovat joutuneet sulkemaan ovensa, ja iso osa asukkaista on lähtenyt.

Marhanets on järjestänyt kaupungin asukkaille väliaikaisia vesipisteitä.

– Se ei ole edes juomakelpoista vettä. Pelkään mitä tulevaisuudessa tapahtuu enkä näe tiedä, miten tästä tilanteesta pääsee pois, kertoo eläkkeellä oleva 70-vuotias Nina.

Marhanets kaupunginvaltuuston sihteeri Anatolii Derkachin mukaan Venäjä ampuu usein tykistöllä kaupunkiin.

– He tarkkailevat meitä lennokeilla. Mikäli he näkevät yli viiden ihmisen kokoontuvan, he aloittavat ampumisen, Derkachin kertoo.

Marhanets suunnittelee yhdessä lähialueiden kaupunkien kanssa rakennuttavansa kanaalin lähimpään tekoaltaaseen tulevaisuudessa.

Padon murtuminen on aiheuttanut monissa ukrainalaiskaupungeissa paitsi tulvia, myös kuivuutta patoaltaan vedenpinnan laskettua.