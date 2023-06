Tällaiset ovat viimeiset tunnit sukellusveneessä: Jotkut voivat elää toisia kauemmin

Turisteja Titanicin hylylle vieneen Titan-sukellusveneen etsinnät jatkuvat edelleen eikä sukellusveneen sijainnista ole tarkkaa tietoa.

Alus on ollut kateissa jo usean vuorokauden ajan. BBC:n mukaan asiantuntijat arvioivat, että aluksessa on jäljellä happea enää vain muutamien tuntien ajaksi. Samalla se luo kasvavaa painetta aluksen löytämiselle ennen, kuin se on sukellusveneen sisällä olevien kannalta liian myöhäistä.

Yhdysvaltalaisen Memorialin yliopiston sukellus- ja ylipainelääketieteen asiantuntijan Ken LeDezin mukaan hapen riittämiselle annettu aikataulu ei välttämättä ole niin tiukka, kuin on luultu. Hänen mukaansa olosuhteista riippuen on mahdollista, että osa aluksessa olevista voi selviytyä odotettua pidempään.

– Se riippuu siitä, kuinka kylmettyneiksi he tulevat ja kuinka paljon he säästävät happea, LeDez sanoi.

Lausunnollaan hän viittaa siihen, että vilunväristykset kuluttavat paljon happea.

Samalla hän huomauttaa, ettei toistaiseksi ole saatavilla tietoa siitä, millaisissa olosuhteissa sukellusveneessä tällä hetkellä ollaan.

LeDez huomauttaa, että hapen loppuminen aluksen sisällä on asteittainen prosessi. Hänen mukaansa hapen loppuminen ei tapahdu kuin valon katkaisusta, vaan kuvailee sen etenevän vaiheittain kuten korkealle vuorelle kiivetessä, jolloin ilma ja samalla happipitoisuus ohenevat.

Happitason lisäksi matkustajilla on vaarana hiilidioksiditasojen nouseminen. LeDezin mukaan ne voivat pahimmillaan aiheuttaa matkustajille hengenvaaran. Aluksessa on lämmitysjärjestelmä, sillä lämpötila merenpohjassa on kylmä. Mikäli laivan lämmitysjärjestelmät ovat vaurioituneet, lämpötila aluksen sisällä voi vajota nollaan celsiusasteeseen.

Hänen mukaansa jopa hypotermia ja tajunnan menettäminen voi koitua joidenkin matkustajien pelastukseksi. LeDez perustelee väitettään sillä, että tajuttomana ollessaan keho menee tilaan, jossa se pyrkii automaattisesti selviytymään.

– Toisaalta jos he ovat tajuttomina, he eivät pysty tekemään paljoakaan auttaakseen itseään, hän myöntää.

Hankalasta tilanteesta huolimatta LeDez kannustaa jatkamaan etsintä- ja pelastusoperaatioita.