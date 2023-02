”Tällaisen naapurin vieressä ei koskaan enää yksin”

Eduskunnan täysistunnossa käytiin tiistaina toinen käsittely hallituksen esityksestä ”Pohjois-Atlantin sopimuksen voimaansaattamiseksi” eli Natoon liittymiseksi. Keskustelun alussa vasemmistoliiton Markus Mustajärvi esitti esityksen hylkäämistä, joten asiasta äänestetään keskiviikkona.

Kokoomuksen Timo Heinonen ilmoitti puheessaan äänestävänsä Kyllä, ”sen puolesta, että emme ole enää koskaan yksin”.

– Emme koskaan yksin tällaisen maan naapurissa missä joudumme tulevaisuudessakin elämään. Onneksemme ystävämme voimme valita, kun naapuriamme emme, Timo Heinonen sanoi.

– Toivon kuitenkin, että toinen naapurimme – läntinen naapurimme Ruotsi – pääsee meidän kanssa rinta rinnan Natoon. Yhdessä mennen Pohjolan turvallisuus hyötyy eniten. Maailmasta tulee turvallisempi paikka. Ja voimme yhdessä Nato-maina ryhtyä rakentamaan puolustustamme Nato-maina.

– Mutta niin kuin nyt on käynyt selväksi – meidän on kaikissa tilanteissa varmistettava oma turvallisuutemme. Meillä on 1300 kilometriä maarajaa hyökkäyssotaa käyvää Venäjää vasten ja siksi meidän on tehtävä tarvittaessa ratkaisumme myös yksin. Emme voi enää olla yksin.

Puolustusvaliokunnassa 12 vuotta istunut Heinonen halusi antaa nimeltä kiitoksia kaikille, jotka ovat tätä tietä tasoittaneet.

– Puolustusministerimme vuosien varrelta. Viime vaalikaudella Jussi Niinistö aivan keskeisen tärkeässä roolissa. Kahdenväliset sopimukset ja monenkin väliset sopimukset avasivat tätä tietä. Valmistelivat meitä tähän. Jo aiemmin Carl Haglund ja Stefan Wallin, Timo Heinonen luetteli.

– Ja nyt puolustusministeri (Mikko) Savola ja tänään riviin palannut puolustusministeri Antti Kaikkonen. Tiedän mitä te olette tehneet ja siitä saamme olla kiitollisia – ylpeitä.

– Viimeisen vuoden aikana prosessi on viety määrätietoisesti maaliin. Tässä työssä meitä on johtanut edestä tasavallan presidentti Sauli Niinistö – meitä kaikkia suomalaisia, mutta myös meitä päättäjiä. Keskeinen rooli tässä prosessissa on ollut teillä, ulkoministeri Pekka Haavisto, ja haluan kiittää teitä. Myös pääministerimme Sanna Marin on tehnyt työnsä minun mielestäni esimerkillisellä tavalla. Haluan kiitokseni lausua teille kaikille. Olen vaikuttuneena seurannut läheltä, miten te ministerit olette tätä työtä tasavallan presidentin kanssa tehneet.

Eduskunta on keskiviikon äänestyksen jälkeen tehnyt loppuun asti oman työnsä Heinosen mukaan ”hyvin ja huolella. Vaikka itse sanonkin”.

– Ja haluan myös vielä kiittää puolustusministeriömme osaavaa väkeä ja puolustusvoimiemme osaava väkeä. Tätä työtä on ollut helppo kanssanne tehdä. Ja tiedän, että teidän osalta isoin työ on vielä edessä – sitten kun olemme lopullisesti liittokunnan jäseniä.