Tällainen on tulevan viikonlopun sää

Sadekuuroja on perjantaina liikkeellä maan etelä- ja keskiosassa sekä Lapissa. Lähinnä maan eteläosassa voi myös ukkostaa. Yötä kohden sää kehittyy vähitellen poutaisempaan suuntaan, kertoo Ilmatieteen laitos.

Tulevan viikonlopun lauantai on yleiskuvaltaan poutainen. Sadekuuroja voi muodostua maan etelä- ja länsiosassa.

Sunnuntain aikana lounaasta nousee sadealue, johon voi liittyä myös ukkosia lännessä. Lämpötila on laajalti 20 asteen tuntumassa, sateisilla alueilla on viileämpää.

