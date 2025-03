Tällainen on Tšekin riskiarvio F-35-hankinnasta

Vaikka Kanada on ilmoittanut harkitsevansa F-35-hankintansa rajoittamista 16 koneeseen, jotka se on jo maksanut, ja Portugal sanoi, ettei se enää harkitse F-35-hävittäjien hankintaa, muut konetyyppiä tilanneista maista ilmeisesti jatkavat yhteistyötään koneiden suhteen Yhdysvaltojen kanssa. Yksi näistä maista on Tšekki.

Tšekin puolustusministeriö julkaisi hiljattain varsin yksityiskohtaisia vastauksia kysymykseen, onko Praha hylkäämässä F-35-sopimuksensa. Ensimmäinen kysymys-vastaus-luettelon kohta toteaa ykskantaan, että Tšekki jatkaa F-35-hankintaa aikataulun mukaisesti. Kumpikaan osapuoli ei ole ilmoittanut viivytyksistä.

Kysymykseen, onko mahdollista peruuttaa F-35-koneiden hankintasopimus ja ostaa jonkun muun viidennen sukupolven konetyypin toiselta toimittajalta, ministeriö vastaa, ettei markkinoilla ole toista vaihtoehtoa. Ministeriö korostaa myös, että ilman näitä koneita Tšekin ilmavoimien on mahdotonta riittävällä tavalla suorittaa Naton puolustus- ja pelotesuunnitelmissa asetettuja tehtäviä. Päätös F-35-koneiden hankkimiseksi tehtiin asevoimien analyysin perusteella, jossa todetaan, että vuoden 2040 jälkeen vain viidennen sukupolven voivat selviytyä taistelukentällä.

Vastauksista ilmenee, että Tšekki seuraa tarkasti Yhdysvaltojen nykyistä tilannetta eikä näe tällä hetkellä mitään syytä huoleen. Yhdysvallat ei ole myöskään asettanut mitään rajoituksia koneiden käytölle.

Puolustusministeriö huomauttaa, että Yhdysvallat voisi rajoittaa salausavaimiin pääsyä, mikä lisäisi operoinnin monimutkaisuutta, mutta pitää riskiä epätodennäköisenä. Koneen ohjelmistoa ei voida ministeriön mukaan kääntää pois päältä kauko-ohjauksella.

Ainoa tapa rajoittaa koneen ohjelmistoa on estää valmistajaa toimittamasta siihen päivityksiä. Sekään ei vaikuttaisi itse koneeseen. Ministeriön vastaus vertaa tilannetta kännykkään: vaikka siihen ei saisi viimeisintä päivitystä, sitä voi edelleen käyttää, joskin uudempi käyttöjärjestelmäpäivitys voisi mahdollistaa uusia ominaisuuksia.

Ministeriö myöntää riippuvuuden ulkomaisista varaosatoimittajista. Mitään osia ei valmisteta Tšekissä.