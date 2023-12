Tällainen on Pentagonin suunnitelma drooniarmeijasta

Ukrainan sota on herättänyt Yhdysvaltain puolustusministeriön valmistelemaan tuhansien halpojen droonien armeijan rakentamista. Tavoitteena on vauhdittaa kotimaista droonituotantoa ja heikentää Kiinan vaikutusvaltaa droonimarkkinoilla. Asiasta uutisoi Washington Post.

Tällä hetkellä asiantuntijoita huolestuttaa Yhdysvaltojen riippuvuus Kiinan drooniteollisuudesta. Kiina hallitsee 70 prosenttia halpojen droonien maailmanmarkkinoista, ja Yhdysvallat haluaakin nyt edistää sellaista droonituotantoa, jonka tuotantoketju ei kulkisi Kiinan kautta.

Erityisen keskeinen osa suunnitelmaa on Replicator-ohjelma. Star Warsin replikaattorien mukaan nimetyn ohjelman tarkoitus on lisätä droonituotantoa, mutta samalla myös luoda tehokas prosessi, jota voidaan käyttää myös muissa hankinnoissa.

Replicator 1 -drooni onkin vain alkua, ja tulevaisuudessa Replicatoria voidaan mahdollisesti käyttää myös muuhun tuotantoon.

– Olemme oppineet virastona valtavasti teollisuuden mobilisoinnista tarpeiden täyttämiseksi, kertoo Yhdysvaltain puolustusministeriön innovaatioyksikön johtaja Doug Beck.

Jos kaikki sujuu odotuksien mukaan, Yhdysvalloissa saatetaan valmistaa tuhansia drooneja Replicator-ohjelman kautta jo ensi vuonna.

Tavoite ei kuitenkaan ole helppo. Aiemmin puolustusministeriössä autonomisten aseiden parissa työskennellyt Paul Scharre arvioi, että aikataulu on haastava.

Yhteisymmärryksen saavuttaminen puolustusbudjetista ja riittävän rahoituksen löytäminen ei ole lastenleikkiä. Replicatorilla ei ole vielä omaa budjettiaan, eikä ole varmaa onko puolustusministeriö valmis ostamaan niin paljon drooneja, että drooninvalmistajat olisivat valmiita laajentamaan tuotantoaan.

Edustajainhuoneen puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Mike Gallagherin mukaan riskinä onkin, että ilman omaa budjettiaan Replicator söisi rahoituksen muilta projekteilta.

– Tämä on jatkuva ongelma puolustusministeriössä: Kriittisten teknologioiden käyttöönotto vaatii puolustusministeriön johdolta jatkuvaa puuttumista asioihin, Gallagher harmittelee.

Tähän asti Yhdysvalloilla on ollut 220 miljoonan euron arvoisen Global Hawkin kaltaisia suurikokoisia drooneja. Ukrainan sodassa on kuitenkin nähty, että tarvetta on myös pienille, halvoille drooneille, joita voidaan käyttää tehtävissä, joista droonin ei välttämättä tarvitse palata yhtenä kappaleena.

Yhdysvaltain sotastrategit suosivatkin enenevissä määrin tavallisten ilma-alusten rinnalle rakennettavaa halpaa ja isoa drooniarmeijaa. F-35 -hävittäjien rinnalla lentämiseen kykeneviä drooneja ollaan jo suunnittelemassa.

Myös Ukrainassa on hyödynnetty aktiivisesti noin 2 000 dollarin arvoisia halpadrooneja, joita on käytetty tiedusteluihin ja yksisuuntaisiin itsemurhaiskuihin. Tällaisilla drooneilla on aiheutettu Venäjän asevoimille miljoonatappiot.

Arvioiden mukaan Ukraina kuluttaa halpoja drooneja jopa 10 000 droonin kuukausivauhtia.

– Aiemmin droonit olivat leluja. Nyt kaikki ymmärtävät, kuinka tärkeitä ne ovat, kertoo utahilaisen drooninvalmistaja Red Catin perustaja Jeff Thompson, jonka drooneja käytetään parhaillaan Ukrainassa.

Red Catin kaltaiset pienyritykset ovat olleet eturintamassa uusien droonien suunnittelussa. Startup-yritys Anduril julkaisikin hiljattain uuden Roadrunner-droonin, joka kykenee iskemään lähestyviin vihollisen lentokoneisiin.

Anduril on myös hiljattain lopettanut toimintansa Kiinassa ja avannut uuden droonitehtaan Salt Lake Cityyn. Tehtaassa työskentelee 100 ihmistä ja se kykenee tuottamaan tuhat droonia kuukaudessa 15 000 dollarin kappalehintaan.

Anduril, kuten muut alan yritykset, tarvisivat kuitenkin jatkuvia ja säännöllisesti toistuvia tilauksia asevoimilta sekä selvän signaalin, että tilaukset tulevat jatkumaan tulevaisuudessa. Ilman tätä tuotanto ei laajene.

Edustajainhuone on esittänyt Replicator-ohjelmalle yhteensä miljardin dollarin määrärahaa, mutta senaatti ei ole hyväksynyt ehdotusta. Jos ehdotus kaatuu, täytyy rahat kerätä muilta sektoreilta. Jää siis nähtäväksi, toteutuuko kunnianhimoinen tavoite ensi vuonna.