Tällä tuloksella Alexander Stubb tuli maaliin Lahden Ironman-kisassa

Kokoomuksen presidenttiehdokas Alexander Stubb osallistui sunnuntaina Lahdessa järjestettävään triathlonin puolimatkan MM-kisoihin. 55-59-vuotiaiden miesten sarjassa kisannut Stubb saapui maaliin ajassa 4.40.18, sijoittuen sijalle viisitoista. Sarjaan osallistui yhteensä 276 urheilijaa.

Urheiluharrastuksestaan tunnettu Stubb on kertonut kokeilleensa triathlonia ensimmäisen kerran vuonna 2008. The Home of Sports-sivuston haastattelussa Stubb kertoo jääneensä ”lajiin koukkuun” ja osallistuneensa useisiin triathloneihin, mukaan lukien vuoden 2016 MM-kisoihin.

Heinäkuussa Stubb voitti ikäluokkansa IRONMAN 70.3 -kilpailun Lahdessa.

Triathlon on kolmen kestävyyslajin, eli uinnin, pyöräilyn ja juoksun yhdistelmä.

Nykyisin Firenzen EU-yliopistossa professorina toimiva Stubb on tehnyt pitkän uran suomalaisessa politiikassa. Hänet nimetään virallisesti kokoomuksen presidenttiehdokkaaksi ylimääräisessä puoluekokouksessa lokakuussa.

Lahden MM-kisoihin osallistui viikonlopun aikana yli 6000 urheilijaa. Suomalaisia MM-kisoihin osallistui 201.