Tällä rahamäärällä kotitaloudet tulevat toimeen, uusi laskelma julki

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskus on laatinut uudet kohtuullisen minimin viitebudjetit. Ne ovat esimerkkilaskelmia siitä, millaisella kulutuksella ihminen tulee toimeen sekä voi ylläpitää terveyttään ja osallistua yhteiskunnan toimintaan tämän päivän Suomessa.

Kohtuullisen minimin viitebudjetit kuvaavat, millä hyödykkeillä kohtuullisen kulutuksen vähimmäistason voi saavuttaa ja mitä nämä hyödykkeet maksavat. Viitebudjeteissa on huomioitu ja laskettu myös kulutuksen ympäristövaikutukset.

Yksin elävän henkilön viitebudjettien taso on sukupuolesta ja asuinpaikasta riippuen 1251–1761 euroa kuukaudessa. Taso vastaa suurin piirtein alimman tuloviidenneksen kulutusta ja pienituloisuuden rajaa.

Budjetiksi 1761 euroa on laskettu helsinkiläisellä, yksin asuvalla yli 65-vuotiaalla miehellä. Vastaavasti saman ikäinen, yksin asuva mies muualla Suomessa kaupunkien ulkopuolella tarvitsee toimeentuloonsa 1379 euroa kuussa. Halvimmalla elää laskelman mukaan yksin asuva alle 45-vuotias nainen maaseudulla. Ero miehen viitebudjettiin syntyy etenkin naisen pienemmiksi arvioiduista ruokakuluista.

Rahan riittävyys kohtuullisen minimin mukaiseen kulutukseen on yliopiston tiedotteen mukaan haastavaa pienituloisissa yksinhuoltajaperheissä sekä perheissä, joissa on useampia kouluikäisiä lapsia. Esimerkiksi yksinhuoltajaperheiden viitebudjettien taso on 1573–3048 euroa kuukaudessa riippuen lasten iästä, lukumäärästä ja asuinpaikasta.

Suurin viitebudjetti 3048 euroa on laskettu olevan Helsingissä asuvalla yksinhuoltajaperheellä, jossa on 10- ja 13-vuotiaat lapset. Tästä esimerkiksi ruokaan on arvioitu kuluvan 635 euroa kuukaudessa, vuokra-asuntoon 1406 euroa, liikkumiseen 179 euroa ja vapaa-aikaan ja harrastuksiin 165 euroa kuukaudessa.

Kahden vanhemman sekä kahden tai kolmen lapsen kotitalouksien viitebudjettien taso vaihteli 3001–4567 euron kuukausitason välillä.

Viitebudjettien kokonaistaso on noussut vuodesta 2018, mutta ero johtuu merkittäviltä osin yleisestä hintatason noususta. Uusien viitebudjettien taso on hyvin lähellä inflaation mukaista kustannustason nousua, lukuun ottamatta lapsiperheiden viitebudjetteja, jotka ovat suhteessa pienemmät kuin aiemmin.

Ero johtuu siitä, ettei pääkaupunkiseudulla asuvien lapsiperheiden viitebudjetteihin sisälly henkilöautoa, vaan liikkumisen kustannukset on laskettu julkisen liikenteen, pyöräilyn ja satunnaisten kuljetuspalvelujen summana.

Suomen ympäristökeskuksen laskelmien mukaan asuminen, ruoka ja liikkuminen aiheuttavat valtaosan viitebudjettien mukaisen kulutuksen hiili- ja materiaalijalanjäljestä. Henkeä kohden lasketut ympäristövaikutukset ovat pienempiä suuremmissa kotitalouksissa, mikä johtuu etenkin asumisen suhteellisesti pienemmistä vaikutuksista.

Viitebudjettien mukaiset hiilijalanjäljet ovat jokaisessa kotitaloustyypissä matalammat kuin suomalaisten keskimääräiset kulutuksen päästöt. Suurimmat erot syntyvät erityisesti liikkumisesta ja muusta kulutuksesta.

Viitebudjetit kattavat tuotteita ja palveluja, jotka liittyvät ruokaan, vaatteisiin, kodin tavaroihin, tietoliikenteeseen, vapaa-aikaan, hygieniaan ja terveydenhoitoon, liikkumiseen sekä asumiseen. Ruokakustannukset perustuvat kahden viikon ruokalistaan, joka noudattaa uusia ravitsemussuosituksia. Ruokalista sisältää aiempaa enemmän vihanneksia ja hedelmiä ja vähemmän eläinperäisiä raaka-aineita tinkimättä riittävästä energian ja proteiinin saannista.

Poimintoja videosisällöistämme

Viitebudjetit on laadittu samalla menetelmällä kuin vuosina 2010 ja 2018. Tutkimusta varten järjestettiin 12 ryhmäkeskustelua eri puolilla Suomea, ja niihin osallistui 36 erilaisia kotitalouksia edustavaa kuluttajaa. Osallistujien täytyi päästä yhteisymmärrykseen siitä, mitkä hyödykkeet viitebudjettiin sisällytetään. Lisäksi kahdeksan eri alojen asiantuntijaa arvioivat viitebudjetteja.

Viitebudjettien hinnoittelua on uudistettu siten, että hinnat on laskettu nyt useamman, tyypillisesti kolmen kohtuuhintaisen tuotteen keskiarvona. Viitebudjetit on määritelty 14 erilaiselle kotitaloudelle aiemman 13 sijaan. Laskelmiin on lisätty yksinhuoltajatalous, jossa on 14-vuotias lapsi. Tarkemmat laskelmat löytyvät täältä.

Tutkimusta on rahoittanut Oikeusministeriö. Viestintäkumppaneina hankkeessa ovat Takuusäätiö, Marttaliitto sekä Suomen Pankin Talousosaamiskeskus.