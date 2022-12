Talibanin ministeri kitkee Afganistanista naisten saamaa opetusta

Afganistanin Taliban-hallinto yrittää muuttaa maan koulutusjärjestelmää ja rajoittaa entisestään naisten saamaa koulutusta, kertoo Radio Liberty.

Lokakuussa korkeakouluista vastaavan ministerin tehtävässä aloitti tiukan linjan pappi ja entinen sotilaskomentaja Nida Mohammad Nadimi, joka on vannonut kitkevänsä kaiken maallisen koulutuksen Afganistanista.

Uusi ministeri on ilmaissut vastustavansa tyttöjen ja naisten koulutusta. Hänen mukaansa se on islamin opetusten ja afganistanilaisten arvojen vastaista.

Taliban kaappasi vallan Afganistanissa elokuussa 2021. Sen jälkeen järjestö on kieltänyt tyttöjä käymästä lukiota ja naisia hakemasta monille yliopiston kursseille. Kouluissa on myös määrätty uudenlainen pukeutumiskoodi ja niissä on lisätty sukupuoleen perustuvaa erottelua.

Nimettömänä pysyvän tarkkailijan mukaan Nadimin nimittäminen ministerin tehtävään viittaa siihen, että Taliban aikoo kieltää naisten ja tyttöjen koulutuksen kokonaan, aivan kuten se teki ensimmäisellä valtakaudellaan vuosina 1996–2001.