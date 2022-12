Taliban hajottaa videolla mielenosoituksen vesitykillä

Taliban on valtaannousun jälkeen heikentänyt merkittävästi naisten asemaa Afganistanissa. Oikeuksien rajoittaminen on herättänyt protesteja ja mielenosoituksia.

Viimeisimmät mielenosoitukset koskevat määräystä, jolla Taliban kielsi naisten osallistumisen korkeakoulutukseen.

Videolla näkyy, kuinka mielenosoittajat suojautuvat kujalla vesitykiltä.

BBC:n mukaan mieltä osoittavat naiset huusivat mielenosoituksessa iskulauseita, kuten ”koulutus on oikeutemme” ja ”Talibanit ovat pelkureita”.

Taliban ilmoitti myös, että se ei salli naisten työskennellä ulkomaisten avustusjärjestöjen palveluksessa Afganistanissa.

Valtaan noustessaan Taliban ilmoitti, että naisten asemaan ei olisi tulossa heikennyksiä. Lupauksesta huolimatta naisten asema maassa on heikentynyt merkittävästi.

The heroic women of Afghanistan out on the streets of Herat today to protest against the Taliban’s BAN on female students going to university. They scream “cowards” at the Taliban.

The Taliban fire water canons at the protesters. pic.twitter.com/9O34xFFbf6

— Shabnam Nasimi (@NasimiShabnam) December 24, 2022