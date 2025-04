Taksiyritys keksi keinon erottautua villeistä takseista

Taksimarkkinoilla on viime vuosina yleistynyt ilmiö, jossa Taksi Helsingin tunnuksia ja visuaalista ilmettä on kopioitu kilpailevien toimijoiden toimesta. Tämä on aiheuttanut sekaannusta asiakkaiden keskuudessa ja harhaanjohtavia tilanteita.

Taksi Helsinki kertoo keksineensä keinon erottautua villeistä takseista. Yhtiön kaikki autot varustetaan täysin uudenlaisella taksikuvulla. Taksi Helsingin mukaan uudistus tukee yrityksen tavoitetta erottua entistä selkeämmin kilpailijoista ja vahvistaa asiakkaan luottamusta palvelun laatuun ja turvallisuuteen.

– Haluamme, että asiakkaamme voivat astua kyytiin turvallisin mielin. Uudistettu kupu viestii juuri siitä – että kyseessä on Taksi Helsingin aito ja luotettava taksi, kertoo yhtiön myynti- ja markkinointipäällikkö Suvi Viitala tiedotteessa.

Taksikuvun on suunnitellut muotoilija Harri Koskinen.

– Tehtävänämme oli luoda ikoninen ja täysin uniikki kupu, jonka muotoilu on suojattu yksinoikeudella Taksi Helsingille, Harri Koskinen kertoo.