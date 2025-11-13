Laki muuttuu – taksilla voi kohta matkustaa Norjaan

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kertoo, että suomalaiset taksit kulkevat pian sujuvasti myös Norjaan.

– Tärkeä taksisopimus Norjan kanssa on viimeisiä silauksia vaille valmis. Tavoitteena on edelleen saada se jouluksi voimaan, ministeri sanoo tiedotteessa.

Suomen osalta kansalliset toimenpiteet on tehty, kun tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen ja vahvistanut lait. Sopimuksen voimaansaattaminen edellyttää vielä virallista notifiointia Suomen ja Norjan välillä. Sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun Suomi on notifioinut Norjaa ja Norja on kuitannut sen vastaanotetuksi.

Jatkossa Suomen tai Norjan alueelle sijoittunut taksiyritys voi kuljettaa matkustajia kotimaastaan toiseen sopimusvaltioon. Yritys voi ottaa matkustajia kyytiin toisesta sopimusvaltiosta ja kuljettaa heidät takaisin kotimaahansa, jos kuljetus on tilattu ennakkoon.

Sopimus sallii myös kuljetukset toisen maan kautta kolmanteen valtioon, kunhan matkalla ei oteta kyytiin uusia asiakkaita.