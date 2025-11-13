Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Takseja. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Laki muuttuu – taksilla voi kohta matkustaa Norjaan

  • Julkaistu 13.11.2025 | 14:02
  • Päivitetty 13.11.2025 | 14:03
  • Taksit
Sopimus on tarkoitus saada voimaan jouluksi.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) kertoo, että suomalaiset taksit kulkevat pian sujuvasti myös Norjaan.

– Tärkeä taksisopimus Norjan kanssa on viimeisiä silauksia vaille valmis. Tavoitteena on edelleen saada se jouluksi voimaan, ministeri sanoo tiedotteessa.

Suomen osalta kansalliset toimenpiteet on tehty, kun tasavallan presidentti on hyväksynyt sopimuksen ja vahvistanut lait. Sopimuksen voimaansaattaminen edellyttää vielä virallista notifiointia Suomen ja Norjan välillä. Sopimus tulee voimaan 30 päivää sen jälkeen, kun Suomi on notifioinut Norjaa ja Norja on kuitannut sen vastaanotetuksi.

Jatkossa Suomen tai Norjan alueelle sijoittunut taksiyritys voi kuljettaa matkustajia kotimaastaan toiseen sopimusvaltioon. Yritys voi ottaa matkustajia kyytiin toisesta sopimusvaltiosta ja kuljettaa heidät takaisin kotimaahansa, jos kuljetus on tilattu ennakkoon.

Sopimus sallii myös kuljetukset toisen maan kautta kolmanteen valtioon, kunhan matkalla ei oteta kyytiin uusia asiakkaita.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)