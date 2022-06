Taksiliiton puheenjohtaja: Taksilain uudistus täysi epäonnistuminen

Taksiliiton puheenjohtaja, taksiyrittäjä Kai Andersson toteaa Keskisuomalaiselle kaikkien asiakkaiden näkemät ongelmat.

– Uudistus toi alalle ”villejä takseja”, jotka nakersivat asiakkaiden luottamusta. Hinnoittelu oli epäselvää ja paikallistuntemus puutteellista. Uutiset kertoivat suurten kaupunkien taksiasemilla aggressiivisesta asiakkaiden houkuttelusta ja kuljettajien reviirikiistoista.

Toisaalla kilpailun vapauttaminen johti ”taksierämaihin”, joissa kyydin saaminen voi olla virka-ajan ulkopuolella mahdotonta.

– On alueita, joissa taksipalvelut toimivat yhtä hyvin kuin ennenkin. On alueita, joista taksit ovat kadonneet. Ja on alueita, joissa kuluttaja joutuu pohtimaan, rohkeneeko ottaa taksin, Andersson summaa.

Taksien saatavuus on Anderssonin mukaan iso yhteiskunnallinen asia.

– Ennen kuin taksiverkko katoaa kokonaan, pitäisi ymmärtää, että taksit tukevat julkista liikennettä, hän toteaa Keskisuomalaiselle.

Taksiväki on tyytyväinen siihen, että lakiuudistuksen ongelmiin puututtiin viime vuoden ”korjaussarjalla”.

– Nyt meitä kuunnellaan. Kaikki korjaussarjan asiat ovat niitä, joita me jo lainvalmistelussa esitimme, Andersson sanoo.