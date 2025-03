Taksien saatavuus syrjäseuduilla heikentyi, kansanedustaja esittää ratkaisua

Taksien saatavuus on ollut ongelma erityisesti maaseudulla ja pienemmissä kaupungeissa. Kokoomuksen kansanedustaja Marko Kilpi esittää ratkaisuksi taksipäivystyksen kilpailuttamista, joka on jo osoittautunut toimivaksi Forssassa.

Vuoden 2018 taksiuudistuksen seurauksena taksien ympärivuorokautinen päivystysvelvollisuus poistui. Tämä on aiheuttanut taksien saatavuusongelmia suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella erityisesti yöaikaan.

– Forssassa kaupunki päätti vuonna 2023 kilpailuttaa taksitolpalle arkiyöpäivystyksen, joka takaa, että taksin saa kaikkina viikonpäivinä vuorokauden ympäri. Kokeilu on osoittautunut toimivaksi ja sitä on jatkettu. Tämä on erinomainen esimerkki siitä, miten kunnat voivat ennakkoluulottomilla ratkaisuilla parantaa palveluja ja vastata paikallisiin haasteisiin, sanoo kokoomuksen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan valiokuntavastaava Marko Kilpi tiedotteessa.

Forssassa vuoden kokeilu maksoi kaupungille 13 500 euroa, kun yhden yön päivystyksestä maksettiin 50 euroa. Myös seutukuntien välisellä yhteistyöllä voidaan saavuttaa kustannushyötyjä.

– Valtavan suurista summista taksien kilpailuttamisessa ei ole kyse. Myös forssalaiset taksiyrittäjät ovat olleet järjestelyyn tyytyväisiä. Mahdollisuus saada taksi öisin ei ole pelkästään mukavuuskysymys, vaan se lisää merkittävästi asukkaiden turvallisuudentunnetta. Muuallakin Suomessa kannattaisi selvittää, voisiko kilpailuttaminen tuoda ratkaisun taksien saatavuusongelmiin, Kilpi linjaa.