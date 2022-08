Taivaan mahtavin alus – tällainen on F-22 Raptor

Video Yhdysvaltain ilmavoimien F-22 Raptorin lentonäytöksestä on herättänyt ihailevia reaktioita ilmailuharrastajilta.

Hävittäjäkone nousee videolla lähes suoraan ylöspäin, pysähtyy ja putoaa hallitusti alaspäin ennen moottoritehon lisäämistä ja koneen suoristamista. Kommentoijat ovat kuvailleet F-22:ta taidonnäytteen jälkeen muun muassa ”taivaan mahtavimmaksi alukseksi”.

F-22 Raptorin ketteryys perustuu niin sanottuun thrust vectoring -ominaisuuteen, joka tarkoittaa moottorien suunnan muuttamista. Kone pystyy kääntämään nokkaansa näin jopa 50 prosenttia nopeammin kuin perinteinen suihkuhävittäjä. F-22:ssa ominaisuus toimii automaattisesti lentäjän ohjauskomentojen mukaisesti.

Yhdysvalloissa on kiistelty viime vuosina F-22:n kohtalosta, sillä ilmavoimat on suunnitellut konetyypin poistamista käytöstä lähivuosikymmenien aikana. Taustalla on arvio, jonka mukaan hävittäjäkoneet rajattaisiin F-35:een, F-15EX:ään ja F-16:een. War Zone -sivuston mukaan päätöstä ei ole pidetty varmana, sillä F-22:n kyvykkyyksiä on vaikea korvata muilla koneilla.

Tuoreimman budjettiesityksen mukaan F-22-koneiden määrää kutistetaan 186 koneesta 153 koneeseen. Jäljelle jääneiden modernisointiin käytetään lähes kaksi miljardia dollaria, joten Raptor pysynee käytössä ainakin kuluvan vuosikymmenen ajan.