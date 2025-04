Taivaan ketterin kone: 50-vuotias F-16 on yhä iskukykyinen

Viidennen sukupolven F-35-häivehävittäjän hankinnoista huolimatta 1970-luvulla tuotantoon siirtynyt F-16-hävittäjä on edelleen puolustusliitto Naton tärkeimpiin lukeutuva hävittäjäkone.

Vietnamin sodassa oli käynyt selväksi, että Yhdysvallat tarvitsi pienempiä ja ketterämpiä ilmaherruushävittäjiä. Koneen prototyyppi esiteltiin joulukuussa 1973 Teksasissa vain 21 kuukauden kehitystyön jälkeen. Ensimmäinen koelento tehtiin kaksi kuukautta myöhemmin.

Hävittäjä oli varustettu pyöreällä ohjaamolasilla suuren näkyvyyden takaamiseksi, minkä lisäksi tietokoneavusteista ohjausjärjestelmää pidettiin vallankumouksellisena.

Ketterä ”Viper” osoittautui seuraavien vuosikymmenten aikana tehokkaaksi monissa erilaisissa taistelutehtävissä. Sitä on valmistettu yli 4 600 kappaletta, joista operatiivisessa käytössä on yli 2 000 kappaletta. Koneen elektroniikka ja suuri osa komponenteista on modernisoitu.

F-16-koneille on tarvetta myös Ukrainassa, joka pyrkii korvaamaan ikääntyvän neuvostoaikaisen lentokalustonsa.

– Ne ovat loistavia torjuntahävittäjiä, siihen ne luotiinkin. F-16-koneita voi samalla käyttää monitoimikoneina hyökkäyksiin maa- ja merikohteita vastaan, Ukrainan ilmavoimien eversti Juri Ihnat sanoo BBC:lle.

Konemalli on käytössä Saksaan sijoitetulla Yhdysvaltain ilmavoimien 52. lentolaivueella. Eversti Kevin Croftonin mukaan Venäjän uhka tuntuu olevan hyvin lähellä. Hän muistuttaa, että monet pitivät Kremlin hyökkäystä epätodennäköisenä Ukrainan sodan aattonakin eli 23. helmikuuta 2022.

– Venäjän uhka Nato-alueella on suurempi kuin oletimme, amerikkalaisupseeri sanoo.

Kyseisen laivueen tehtävänä on lähestyä vihollisen ilmatorjuntajärjestelmiä ja tuhota ne tutkaan hakeutuvilla ohjuksilla muiden Nato-koneiden suojaamiseksi. Toiseksi tärkein prioriteetti on liittouman ilmatilan puolustaminen.

Kapteeni Carter Kozacek huomauttaa F-16:n olleen käytössä jo 50 vuoden ajan, mutta olevan edelleen korvaamaton.

– En haluaisi lentää millään muulla, Kozacek sanoo.