Taistelut jatkuvat Gazassa, YK:n turvallisuusneuvosto vaatii tulitaukoa

YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi 22. joulukuuta päätöslauselman, joka vaatii välittömiä toimenpiteitä humanitaarisen avun lisäämiseksi Gazan alueelle, kertoo The Times of Israel.

Lauselmassa vaaditaan lisäksi ”luomaan edellytykset” Israelin ja Hamasin välisen sodan lopettamiselle.

Tämä on ensimmäinen kerta sodan jälkeen, kun neuvosto hyväksyy päätöslauselman, joka sisältää sanat ”taistelujen lopettamisesta”. Lauselmassa ei kuitenkaan vaadita välitöntä tai pysyvää tulitaukoa.

Päätöslauselman esitteli Yhdistyneet Arabiemiirikunnat ja se hyväksyttiin 13 äänellä puolesta ja yhtä vastaan. Yhdysvallat ja Venäjä pidättäytyivät äänestämästä.

Taistelut jatkuvat Gazassa. ISW:n mukaan Israel vaikuttaa keskittyvän nyt toimintaan, jonka tavoitteena on häiritä vastapuolen toimintaa pyrkien samalla turvaamaan väestöä.

Toiminta on keskittynyt Gazan pohjoisosiin Beit Hanouniin ja al Shatin pakolaisleirille. Israel on uudelleensijoittanut joukkoja alueelle, ja osa alkuperäisistä joukoista on korvattu uusilla yksiköillä.

Joukot ovat suorittaneet iskuja infrastruktuuriin ja ottaneet yhteen palestiinalaistaistelijoiden pienryhmien kanssa.

Israelin puolustusvoimat ilmoitti tukeneensa ilmaiskuilla operaatiota Beit Hanounissa, jossa kerättiin takaisin aiemmin yksiköiltä anastettuja aseita, ammuksia ja varusteita.

Palestiinalaisjoukot pyrkivät puolustautumaan Israelin etenemistä vastaan tiheässä kaupunkiympäristössä.

Palestiinalaistaistelijat hyökkäsivät Israelin joukkojen kimppuun tunnelista koulussa Beit Hanounissa.