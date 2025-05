Taistelu ilmassa: Jopa 125 hävittäjää tulitti toisiaan ja sylki ohjuksia

Pakistanin mukaan ilmataistelu Intian ja Pakistanin hävittäjien välillä oli yksi ilmailun lähihistorian suurimmista.

Yhteensä 125 pommikonetta ja hävittäjää taisteli yli tunnin ajan, pakistanilainen turvallisuusviranomainen sanoi yhdysvaltalaiskanava CNN:lle. Taistelut käytiin siten, että sekä Intian että Pakistanin koneet pysyttelivät omassa ilmatilassaan, ja ohjuksia lensi jopa yli 160 kilometrin etäisyydelle toisen valtion alueelle.

Kumpikaan osapuoli ei ollut halukas lähettämään taistelijoitaan toiseen valtioon, sillä tästä saatiin varoittava esimerkki vuonna 2019. Tuolloin intialainen ilmataistelukone ammuttiin alas Pakistanin alueella, ja vangiksi jäänyttä lentäjää esiteltiin Pakistanin televisiossa ennen kuin hänet palautettiin Intiaan. CNN:n lähteen mukaan tällaista nöyryytystä ei haluttu nyt kokea.

Keskiviikkona Pakistan kertoi tuhonneensa öisessä ilmataistelussa jopa viisi Intian hävittäjää, joista jopa kolmen väitettiin olleen ranskalaisen Dassaultin valmistamia Rafale-hävittäjiä. Ranska vahvisti keskiviikkoiltana yhden Rafalen tuhoutumisen.

Torstaina Pakistan on syyttänyt Intiaa miehittämättömien ilma-alusten lähettämisestä alueelleen. Pakistan on kertonut pudottaneensa 25 dronea, joista ainakin osa on ollut israelilaisvalmisteisia Harop-itsemurhalennokkeja.