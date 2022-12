Taideteos huijaa silmät näkemään äärettömyyteen

Hollantilaisen kuvataiteilija ja graafikko M.C. Escherin taideteos hämmästyttää Twitterissä.

Pienempi ja pienempi-nimisessä teoksessa matelija-kuvion pinta-ala skaalautuu kohti keskustaa yhä pienemmäksi. Tämä luo kuvan katsojalle illuusion äärettömyydestä.

Asiaa kuvainnollistetaan jutun alta löytyvällä animaatiolla.

Escher on tunnettu kuvistaan, joissa optiset illuusiot on luotu yhdistelemällä matematiikkaa ja taidetta. Hänen grafiikkaansa on nähty usein myös matematiikan kirjojen sivuilla.

Escher's work is inescapably mathematical. After his 1936 journey to the Alhambra and to La Mezquita, he began to explore the properties of tessellation using geometric grids. This is a gif based on "Smaller and smaller" (1956) to stare at for eternityhttps://t.co/WsiWXKyMaR pic.twitter.com/uNWWNW75ZZ

