”Laahustaa valtava määrä nuoria, jotka leimaavat myös hänen lapsensa”

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen siteerasi eduskunnan välikysymyskeskustelussa SDP:n kollegaansa Antti Lindtmania. Lindtman oli sanonut, että ”vaikka näissä nuorisojengeissä on liian iso osuus maahanmuuttajataustaisia nuoria, niin tekemällä tästä kysymyksestä vain maahanmuuttokysymyksen tulemme työntäneeksi syrjään yhä enemmän maahanmuuttajataustaisia nuoria ja pahentaneeksi tätä ongelmaa”.

– Viime vaalien viimeisenä kampanjointi-iltana tuolla (Espoon) Leppävaaran Sellon kulmilla yksi ulkomaalaistaustainen vartija lähestyi, ja minä ajattelin, että nyt varmaan minut heitetään kauemmas kauppakeskuksesta, mutta hän halusikin tulla keskustelemaan, Kai Mykkänen kertoi.

– Hänen pääviestinsä oli nimenomaan se – mikä ei ole muuten mitenkään harvinainen – että miksette tee kovempia toimia kotouttamisessa, kovempaa keppiä, jotta tämmöistä ei syntyisi, että täällä laahustaa valtava määrä ulkomaalaistaustaisia nuoria, jotka leimaavat myös hänen lapsensa.

– Juuri näin, Antti Lindtman huusi väliin.

– Siis huonosti käyttäytyvä vähemmistö leimaa hyvin käyttäytyvän enemmistön. Siksi ei ole maahanmuuttajien ajamista ongelmiin vaan päinvastoin heidän auttamistaan se, että tiukennetaan kotouttamista, vaaditaan enemmän ja tehdään tepsiviä toimia, joihin voi hakea mallia nyt esimerkiksi Tanskasta tai muista maista, Mykkänen sanoi.

Hänen mukaansa kuitenkin ”Ruotsi meidän täytyy yhdessä analysoida, koska siellähän on muihin Euroopan maihin nähden epäonnistuttu kaikkien näkökulmasta”.

Oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonin (r.) mukaan ”tämä katujengi-ilmiöhän on otettava vakavasti, ja siihen hallitus myös puuttuu”.

– Yhteiskunnan kannalta on parempi – luulen, että me kaikki ymmärrämme, että on parempi – ja tulee myös halvemmaksi, että ehkäistään ongelmien syntymistä ja korjataan jo varhaisessa vaiheessa. Juuri tämän takia meidän pitää panostaa tähän Ankkuri-toimintaan, ja näinhän hallitus on määrätietoisesti tehnyt, Henriksson sanoi.

– On ihmeellistä, että sitä ei ymmärretä, että tulee halvemmaksi panostaa tähän. Tämä ei tietenkään tarkoita, ettei muitakin toimenpiteitä tarvita.