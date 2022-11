Syytteet MPK:n henkilökuntaa vastaan lopullisesti nurin

Tuomio on nyt lainvoimainen, sillä syyttäjä ei valittanut päätöksestä seitsemän vuorokauden aikana. Pitkä prosessi, johon henkilökuntaa on päätynyt, on vihdoin ohi, kertoo Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK.

Keski-Suomen käräjäoikeuden päätöksessä todettiin, että syytteet virkavelvollisuuden rikkomisesta ja tuottamuksellisesta rikkomisesta vastaajia kohtaan hylätään. Käräjäoikeuden mukaan ”tekojen haitallisuus ja vahingollisuus sekä tekoon liitetyt seikat huomioiden teko on ollut kokonaisuutena arvostellen vähäinen”.

— On hienoa, että yli vuoden kestänyt oikeusprosessi MPK:n neljää työntekijää kohtaan on vihdoin ohi ja oikeus voitti. Meille MPK:ssa on aina ollut selvää, että kyse on ollut inhimillisistä virheistä eikä tahallisesta tai tahattomasta huolimattomuudesta, MPK:n hallituksen puheenjohtaja Mika Hannula kertoo tiedotteessa.

MPK:n henkilökuntaan kuuluvia syytettiin alle 18-vuotiaiden hyväksymisestä mukaan sotilaallisia valmiuksia palvelevaan koulutukseen. Tapaukset koskivat vuonna 2017 järjestettyjä naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen perehdyttäviä koulutuksia Tikkakoskella ja Pirkkalassa.

Kuusi osallistuneista oli alle 18-vuotiaita. Laki ei kiellä alle 18-vuotiaiden osallistumista MPK:n koulutukseen, mutta kaikki koulutussisällöt eivät ole sallittuja alaikäisille.

Käräjäoikeudessa käsiteltiin kyseisten koulutusten sisältöjä sekä syytettyjen vastuita. Heiltä kuultiin esimerkiksi, että yksi kursseista oli merkitty virheellisesti sotilaallisia valmiuksia palvelevaksi ja toisessa tapauksessa kurssille oli epähuomiossa päässyt ilmoittautumaan muutama 17-vuotias, samana vuonna 18 vuotta täyttävä nuori.

— Muutimme tietojärjestelmiämme tällaisten virheiden ehkäisemiseksi jo heti 2018 niiden tultua ilmi, Hannula kertoo.

MPK on valtakunnallinen vapaaehtoisen maanpuolustuksen yhteistyöjärjestö, jonka jäseninä ovat 14 keskeistä maanpuolusjärjestöä sekä kokonaisturvallisuustyötä lähellä olevaa järjestöä. MPK:n toiminnasta on säädetty laissa vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta.

MPK on Puolustusvoimien operatiivinen kumppani, jonka toimintaa ohjaa ja valvoo Puolustusministeriö. MPK järjestää vuosittain lähes 2 000 kurssia eri puolilla Suomea.