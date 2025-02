Synkkä strategia Itämerellä – ”Kreml leikkii tulella”

Itämerellä on vaurioitunut viimeisen vuoden aikana poikkeuksellisen monta data- ja sähköyhteyskaapelia.

Asiantuntijat ovat kuvailleet tilannetta varjosodaksi Venäjän ja Naton välillä. Kremlin varjolaivastoon kuuluvien kaupallisten alusten epäillään katkoneen tahallisesti kaapeleita raahaamalla ankkureitaan.

Osa tapauksista on liitetty rahtialuksiin, joilla on ollut kytköksiä Kiinaan. Tämä on herättänyt huolestuneita arvioita Moskovan ja Pekingin tiivistyvästä yhteistyöstä. Wall Street Journalin mukaan Itämeri on muuttunut hybridisodan keskeiseksi areenaksi. Nato pyrkii suojaamaan merenalaista infrastruktuuria lisäämällä meripartiointia.

Merenalaiset yhteydet ovat tärkeitä energiaturvallisuuden kannalta, ja niiden kautta kulkee 99 prosenttia maailman tietoliikenteestä.

Vuoden 2023 jälkeen ainakin kymmenen kaapelia on katkaistu Itämerellä.

– Tämänkaltaiset hybridi-iskut tarkoittavat, että Kreml todella leikkii tulella, RUSI-ajatuspajan tutkija Katja Bego sanoo.

Merenalaisia kaapeleita on eri puolilla maailmaa yhteensä 1,4 miljoonaa kilometriä. Niitä on mahdotonta suojata kokonaan. Myös vahinkoja sattuu, ja niiden varjolla voidaan tehdä tahallista sabotaasia.

Katja Begon mukaan vikatilanteita kirjataan maailmalla keskimäärin 150–200 kappaletta vuodessa. Suurin osa niistä on seurausta esimerkiksi ankkureihin liittyvistä osumista.

– Strategia on ovela, koska se luo tekijälle mahdollisuuden kiistää kaiken, tutkija sanoo.

Wall Street Journal nostaa esiin Eagle S -rahtialuksen roolin Suomenlahden kaapelien vaurioitumisessa. Asia pystyttiin selvittämään seuraamalla aluksen liikkeitä ja nopeuden vaihtelua merellä.

Varjolaivastoon lukeutuu 30–40 vuotta vanhoja ja usein huonokuntoisia rahtialuksia, joilla ei ole asianmukaisia vakuutuksia. Niiden omistusjärjestelyt ovat usein varsin hämäriä tai monimutkaisia.

Kreml on kiistänyt väitteet sabotaasista ja kuvaillut niitä ”Venäjä-vastaisen hysterian” levittämiseksi. Katja Begon mukaan on epätodennäköistä, että nyt nähty toiminta johtaisi Naton 4. tai 5. artiklaan vetoamiseen.

Hän pohtii mitä tapahtuisi, jos jännitteiden kiristymisen myötä Venäjä päättäisikin katkaista kymmenen tärkeää merikaapelia samalla kertaa.