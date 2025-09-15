Synkkä ennuste: Lasten määrä romahtaa, kouluja suljetaan

Konsultointitoimisto MDI on julkaissut uuden väestöennusteensa, joka ulottuu nykyhetkestä vuoteen 2050 asti.
Ennuste maalaa kuvan nopeasti harmaantuvasta Suomesta.
Suomen eläkeikäinen väestö jatkaa nopeaa kasvuaan koko ennustejakson ajan. 2050-luvulla Suomessa asuu noin 1,5 miljoonaa eläkeikäistä. Vuonna 2050 jo joka
seitsemäs suomalainen on yli 74-vuotias.
Koko ennustejakson ajan myös kaikista iäkkäimpien eli yli 84-vuotiaiden määrä kasvaa. Se kasvaa erityisen nopeasti 2030-luvun alusta lähtien ja kasvu jatkuu voimakkaana 2050-luvulle saakka.
– Vaikka pitkän aikavälin väestöennusteisiin sisältyy merkittäviä epävarmuustekijöitä, erityisesti iäkkään väestön voimakas kasvu on vääjäämätöntä kaikilla Suomen alueilla, väestöennusteen laatinut MDI:n johtava asiantuntija Rasmus Aro kertoo.
– Tämä suuri demografinen murros tulee haastamaan sekä kuntien että hyvinvointialueiden palvelutuotannon tulevaisuudessa, hän jatkaa.
Ennusteen mukaan lasten määrä vähenee ja koululaisikäluokkien koko romahtaa 2030-luvun puoliväliin mennessä. Suurikaan maahanmuutto ei MDI:n analyysin mukaan elvyttäisi koululaisten määrää merkittävästi edes vuoteen 2050 mennessä.
Koululaisikäluokkien kehitys on sangen varmaa 2030-luvun alkuun asti, sillä kehitys perustuu jo syntyneisiin ikäluokkiin. Tämän jälkeen kehitys on epävarmempaa ja nojaa syntyvyyden kehitykseen.
Vuosien 2024—2032 aikana peruskouluikäisten määrä vähenee 96 000 henkilöllä eli noin 17 prosentilla. Maahanmuuton tasolla ei juuri ole vaikutusta tähän kehitykseen.
Erityisesti yläkouluikäisten määrä jatkaa laskuaan 2030-luvulla. Ilman syntyvyyden kasvua vuonna 2050 peruskouluikäisiä on noin 100 000 henkilöä nykyistä vähemmän 2020-luvun keskitason maahanmuutolla.
Syntyvyyden voimakkaan laskun takia koululaisten määrä vähenee lähes jokaisessa Suomen kunnassa vuosien 2024—2031 aikana. Vain yksittäisissä kunnissa koululaisten määrä kasvaa, mutta suurimmassa osassa kuntia koululaisten määrä vähenee yli 20 prosentilla, yli kolmanneksessa taas yli 30 prosentilla.
Koululaisten määrän väheneminen pakottaa MDI:n mukaan palveluverkon muutoksiin, eli toisin sanoen koulujen sulkemiseen. Tämä voi vaikuttaa myös opettajien työllisyyteen.