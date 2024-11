Synkät luvut julki – tämän takia palkkasi ei ehkä nouse vähään aikaan

Suomen suurimman vientialan toiveet suhdannekäänteen paranemisesta ovat olleet ennenaikaisia. Näkyvissä ei ole vieläkään merkkejä käänteestä parempaan, ilmenee Teknologiateollisuuden tilauskanta- ja henkilöstötiedustelusta.

– Oikeastaan kaikilla mittareilla menimme edelleen kohti huonompaa. Samaan aikaan tiedot loppuvuoden kysyntänäkymistä Euroopassa ja myös Yhdysvalloissa viittaavat siihen suuntaan, että olennaista helpotusta ja käännettä parempaan ei myöskään tämän vuoden aikana ole tulossa, kertoo Teknologiateollisuuden johtaja, pääekonomisti Petteri Rautaporras Verkkouutisten Asiakysymyksen haastattelussa.

Jakson voi katsoa tästä.

Teollisuus on pyrkinyt ankeasta vuodesta huolimatta pitämään kiinni osaavasta työvoimasta.

– Taustalla on tietenkin se vahva tilauskanta, joka vielä vuosina 2021-2023 kertyi yrityksiin. Se olemassa oleva työkuorma siellä pohjalla on kantanut monia yrityksiä pitkälle tähän heikkoon suhdanteeseen.

Vakava tilanne alkaa näkyä muutosneuvotteluiden ja lomautettujen määrissä. Henkilöstön määrä väheni kesäkuun lopusta yli tuhannella. Lomautettujen määrä kasvoi ja oli syyskuun lopulla noin 20 500.

Työntekijöitä edustava Teollisuusliitto ja yrityksiä edustava Teknologiateollisuus ovat aloittaneet neuvottelut uudesta työehtosopimuksesta.

Petteri Routaporras ei vastaa tes-neuvotteluista, mutta Asiakysymyksen haastattelussa häneltä kysytään, mitä viesti yrityksistä tulee työntekijöiden palkankorotusvaatimuksiin liittyen.

Onko nyt varaa palkankorotuksiin?

– Tilanne on aika hankala. Työnantajat ovat kiinnostuneita siitä, ettemme menetä kustannuskilpailukykyasetelmia kilpailijamaihin verrattuna, Rautaporras toteaa.

– Saksassa tilanne on teollisuudessa erittäin tukala. Saksassahan on ollut kohtuullisen reippaita palkankorotuksia muutaman vuoden ajan, nyt tilanne on kovin toisenlainen. Kykyä ja halua (palkankorotuksiin) saksalaisilla teollisuusyrityksillä ei tuleville vuosille näytä olevan kovin paljoa. Se tuo suomalaiseen neuvottelupöytään painetta siitä, että ylimitoitukseen ei pitäisi tällä neuvottelukierroksella mennä.

KATSO UUSIN JAKSO:

Vienti kyntää syvällä – irtisanomisten aalto edessä?