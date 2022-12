Sydneyn uudenvuoden juhlissa miljoona osallistujaa

Australiassa juhlitaan paraikaa vuotta 2023 näyttävästi, uutisoi maan yleisradioyhtiö ABC. Australiassa kello on Suomeen nähden yhdeksän tuntia edellä, joten australialaiset juhlivat vuoden vaihtumista kello 15 Suomen aikaa.

Maan suurimmassa kaupungissa Sydneyssä uutta vuotta juhlittiin suurin ilotulituksin, ABC kertoo. Kyseessä on kaupungin ensimmäinen uuden vuoden ilotulitus sitten koronapandemian alkamisen, ja jopa miljoonan ihmisen arvioidaan todistaneen kaupungin satamassa järjestettyä näytöstä. Maailmalla Sydneyn juhlamenot ovat tavoittaneet arviolta puolen miljardin ihmisen TV-yleisön.

Ihmiset jonottivat tuntikausia pääsyä sataman juhlallisuuksiin. Sydneyn satama oopperataloineen ja Harbour Bridge-kaarisiltoineen on kaupungin kansainvälisesti tunnettu maamerkki.

Uudenvuoden juhla on myös Sydneyn poliisin suurin vuotuinen operaatio, ABC uutisoi.

Metsäpalojen toistuvasti riivaamassa Etelä-Australiassa viranomaiset ovat taas kehottaneet kansalaisia jättämään rakettien ampumisen ammattilaisille. Lämpötila nousi lauantaina 20 asteen paremmalle puolelle ympäri Australian.

Toimittaja Jason Dasey on jakanut Twitterissä videokuvaa Sydneyn ilotulituksista.

This is the midnight fireworks on Sydney Harbour, even more spectacular! #2023NewYear pic.twitter.com/RJCbBpWx0y

— Jason Dasey (@JasonDasey) December 31, 2022