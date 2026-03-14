Sveitsi leikkaa hankittavien häivehävittäjien määrää

Sveitsin liittoneuvosto on vahvistanut, että maan F-35A-häivehävittäjien tilausta leikataan 36 koneesta ilmeisesti 30:een. Sveitsi aloitti Yhdysvaltojen kanssa viime vuoden elokuussa neuvottelut hankintasopimuksen tulkinnasta koneiden hinnan noustua, mutta neuvottelut ovat menneet alppimaan kannalta huonosti.

Sveitsin hallitus joutuu pyytämään parlamentilta 394 miljoonan Sveitsin frangin (426 miljoonan euron) lisämäärärahaa inflaation kompensoimiseksi, mutta pitää hankinnan kulut äänestäjien hyväksymällä tasolla. Sveitsin puolustusministeriö ei pysty vielä määrittämään hankittavien koneiden tarkkaa lukumäärää ennen kuin neuvottelut on viety päätökseen. Lopullinen lukumäärä ilmoitetaan Yhdysvaltain hallitukselle vuoden 2027 toiseen neljännekseen mennessä.

Mainos - sisältö jatkuu alla

F-35A-koneiden hinnan nousuun on vaikuttanut inflaation lisäksi raaka-aineiden hintojen nousu sekä muut hankintaprosessiin liittyvät taloudelliset tekijät. Sveitsin parlamentti hyväksyi hävittäjien hankinnan 20. joulukuuta 2019, ja päätös vahvistettiin kansanäänestyksessä 27. syyskuuta 2020. Päätös antoi luvan käyttää koneiden hankintaan enintään kuusi miljardia frangia (6,65 miljardia euroa) laskettuna tammikuun 2018 kuluttajahintaindeksin mukaan. Syyskuussa 2022 allekirjoitettu 36 F-35A:n hankinnan loppusumma oli 6,035 miljardia frangia (6,69 miljardia euroa).

Vuoden 2025 loppuun mennessä sallittu enimmäishankintahinta on noussut 6,429 miljardiin frangiin (7,12 miljardiin euroon). Koneiden hinnan noustua olisi kuitenkin tarvittu 1,1 miljardin frangin (1,22 miljardin euron) lisämääräraha, jota liittoneuvosto ei kuitenkaan taloudellisista syistä halunnut pyytää.

Mainos - sisältö jatkuu alla

Sveitsin ajautuminen erimielisyyteen Yhdysvaltojen kanssa hävittäjähankinnan hinnan noustua johtui sopimusteknisistä puutteista. Sopimusteksti ei suojannut sovittua hintaa inflaatiolta ja raaka-aineiden hinnan nousulta. Sopimuksesta puuttui myös riita-asioiden ratkaisumekanismi tai ainakin se oli riittämätön.

Hankittavien koneiden määrän pieneneminen vähentää Sveitsin ilmavoimien kykyä ylläpitää jatkuvaa partiointia tai tukea pitkittyneitä tehtäviä, jos operatiiviset vaatimukset kasvavat. Sveitsin puolustusvoimat on aiemmin arvioinut, että kattava ilmapuolustus kasvavassa uhkaympäristössä edellyttäisi 55–70 nykyaikaista taistelukonetta. Tuleva konelaivasto on merkittävästi tätä pienempi. Liittoneuvosto on kuitenkin hylännyt vaihtoehdot, jossa konemäärää vähennettäisiin vielä lisää tai purettaisiin sopimus kokonaan. Tällä hetkellä Sveitsin ilmavoimilla on käytössä 25 F/A-18C-, viisi F/A-18D-, 15 F-5E- ja neljä F-5F-hävittäjää.