Sveitsi äänestää väkiluvun rajaamisesta – katto 10 miljoonaan

Sveitsissä järjestetään kansanäänestys aloitteesta, jolla maan väkiluku rajattaisiin 10 miljoonaan ihmiseen, uutisoi Financial Times.

Aloite keräsi vaaditut 100000 allekirjoitusta, mikä Sveitsin suorassa demokratiassa riittää valtakunnallisen kansanäänestyksen järjestämiseen. Oikeistopuolue Sveitsin kansanpuolue (SVP) tukee aloitetta, ja hallitus ilmoitti keskiviikkona, että siitä äänestetään kesäkuun puolivälissä.

Aloitteen tavoitteena on rajoittaa Sveitsin vakituisten asukkaiden määrä enintään 10 miljoonaan ennen vuotta 2050. Jos väkiluku ylittää 9,5 miljoonaa jo ennen sitä, käynnistettäisiin rajoitustoimia. Näihin kuuluisivat muun muassa turvapaikanhakijoiden ja perheenyhdistämisten määrän rajoittaminen.

Jos väestö ylittäisi 10 miljoonaa, hallituksen olisi ehdotuksen mukaan käytettävä kaikkia käytettävissä olevia politiikkakeinoja väestön vähentämiseksi. Tämä voisi tarkoittaa myös sellaisten kansainvälisten sopimusten uudelleenneuvottelua tai irtisanomista, jotka kasvattavat väestöä, kuten Sveitsin ja EU:n välistä henkilöiden vapaata liikkuvuutta.

Sveitsin nykyinen väkiluku on 9,1 miljoonaa. Maahanmuutto on ollut runsasta, sillä korkea palkkataso ja elämänlaatu houkuttelevat tulijoita.

Ulkomaalaisten osuus väestöstä on virallisten lukujen mukaan 27 prosenttia, mikä on yksi Euroopan korkeimmista. Väkiluku on kasvanut noin 25 prosenttia vuodesta 2000 eli selvästi enemmän kuin useimmissa naapurimaissa.

Kotimainen tuki äänestykselle on vahvaa. Aloitteen kannattajat vetoavat muun muassa asuntopulaan ja ”kontrolloimattomaan maahanmuuttoon”. Maan suurin puolue SVP väittää ”väestöräjähdyksen” kuormittavan infrastruktuuria, tuhoavan ympäristöä ja nostavan vuokria entisestään.

Tutkimusryhmä LeeWasin tuore kysely, johon vastasi yli 10000 ihmistä, osoittaa, että äänestyksestä voi tulla tiukka, sillä 48 prosenttia vastaajista kannatti väkiluvun rajaamista.