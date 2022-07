Suomen evankelisluterilaisen kirkon vanhoillislestadiolaisen herätysliikkeen Suviseurat alkavat tänään 1. heinäkuuta Räyskälän lentokentällä Lopella Kanta-Hämeessä. Talkootyönä järjestettäviin seuroihin odotetaan osallistujia noin 76 000.

Kyseessä on Pohjoismaiden suurin hengellinen tapahtuma, joka järjestetään nyt ensi kerran paikan päällä kenttäolosuhteissa sitten vuoden 2019. Seurojen tunnuslauseena on Raamatun jae ”Lasten kaltaisten on Jumalan valtakunta” (Mark. 10:14).

Seurat kestävät maanantaihin 4. heinäkuuta asti, jonka jälkeen voi ilmetä paikallisia ruuhkia paluuliikenteessä. Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistyksen (SRK) mukaan seurojen saapumisliikenne sujui hyvin ja oli vilkasta pääasiassa eilisiltana.