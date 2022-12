”Suurten lupausten SDP:n vahtivuorolla terveydenhoito historialliseen kriisiin”

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen kirjoittaa nettisivuillaan HS:n puoluekannatusmittauksesta. Siinä kokoomus jatkaa selvässä kärjessä ja keskustan kannatus vajosi ensi kertaa alle kymmeneen prosenttiin.

Heinonen sanoo pitävänsä voimassa veikkauksensa, että PS nousee kakkoseksi huhtikuun eduskuntavaaleissa.

– Viime aikojen pääministeri Sanna Marinin (sd.) hapuilu ja katteettomiksi jääneet sähköalelupaukset ja myös paheneva hoivakriisi tulee varmasti rokottamaan puolueen (SDP:n) kannatusta. Marinin lupaama 20 sentin sähkön hintakatto jäi siis lopulta vain twitter-lupaukseksi ja tussahti pahan kerran petettyjen lupausten laariin, Timo Heinonen toteaa.

Samoja enteitä on hänen mukaansa soten ja vanhustenhoidon osalta.

– Näyttää pahasti siltä, että suurella suulla ja suurilla lupauksilla vaalikauteen lähteneen SDP:n ja terveysministeri Krista Kiurun vahtivuorolla maamme terveydenhoito- ja vanhustenhoito ajautuu historiallisen vaikeaan kriisiin. Toivottavasti joulun pyhinä ei tapahdu mitään sellaista mistä ei enää edes poliittisen vastuunkannolla selvittäisi. Toivotaan, että kaikki menee hyvin.

– Mutta vanhustenhoidon kriisi tulee olemaan alkuvuodesta vakava ja viestit myös sairaanhoidosta on sellaisia, että pelkillä puheilla ei enää tilanteesta selvitä. Neljä vuotta on nyt hukattu aikaa ja tilanne on ajautunut hetki hetkeltä vakavammaksi.

Heinonen arvelee, että Annika Saarikon tilanne keskustan johdossa näyttää vääjäämättä ajautuvan kohti loppua.

– Enää en usko, että puolue ennen vaaleja mitään muutoksia tekee, mutta tämä puolustusministeri-elinkeinoministeri -sekoilu näytti katkaisseen Saarikon talikon varren lopullisesti. Joku lehti totesikin kuvaavasti, että Saarikko laittoi ministerivalinnoissaan kaiken arvovaltansa peliin – ja pian selvisi, että sitä arvovaltaa ei enää keskustan ryhmässä ollut.