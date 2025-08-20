Suurpedot uhkaavat: Joka toinen nuori metsästäjä harkinnut lopettamista

Nuorista metsästäjistä jopa 42 prosenttia on harkinnut metsästyksen tauottamista tai lopettamista suurpetotilanteen vuoksi.
Asia ilmenee Suomen Metsästäjäliitto ry:n tekemästä kyselystä.
Huoli metsästysmahdollisuuksista näkyy myös tulevaisuuden suunnitelmissa. Vain 39 prosenttia nuorista vastaajista aikoo hankkia uuden metsästyskoiran, mikäli harjoitettu suurpetopolitiikka ei muutu.
Metsästäjäliiton toiminnanjohtaja Jaakko Silpola pitää tilannetta huolestuttavana.
– Jos liki puolet nuorista metsästäjistä menettää halun hoitaa riistakantojamme metsästyskoiratoiminnan avulla, kuka tulevaisuuden Suomessa kantaa kortta kekoon esimerkiksi SRVA-toiminnasta? Silpola kysyy tiedotteessa.
Peräti 86 prosenttia nuorista vastaajista kokee, että suurpetojen kannanhoidollinen metsästys on tärkeää ja se tulisi käynnistää. Avoimissa vastauksissa korostui erityisesti karhujen ja susien määrän nopea kasvu sekä huoli metsästysmahdollisuuksien kaventumisesta.
Nuoret metsästäjät pitävät metsästysharrastusta yleisesti merkittävänä osana elämäänsä – riippumatta siitä, asuvatko he kaupungissa, taajamassa vai maaseudulla.
Lähes 90 prosenttia vastaajista kertoo uskaltavansa kertoa harrastuksestaan uudessa ympäristössä. Kuitenkin kaksitoista prosenttia nuorista kertoo kohdanneensa myös kiusaamista tai syrjintää metsästysharrastuksensa vuoksi.
– Metsästys on tärkeä harrastus. Monen eräilyä harrastavan nuoren identiteetti perustuu juuri metsästysharrastukseen. Paheksun voimakkaasti sitä, jos yksikin nuori metsästäjä joutuu kohtaamaan kiusaamista tai syrjintää harrastuksensa vuoksi, toteaa Metsästäjäliiton nuorten puheenjohtaja Niko Uronen.