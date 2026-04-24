Suuri muutos Japanissa: Rajoitukset asevienniltä poistettiin

Japanin hallitus – joka toisen maailmansodan jälkeen omaksui itsepuolustusopin Japanin asevoimien perustaksi – on ottanut radikaalin askeleen ja poistanut rajoitukset tappavien asejärjestelmien vienniltä, kertoo Kyodo News.
Japanin valmistamat edistykselliset ohjukset, pinta-alukset, sukellusveneet ja ilma-alukset kiinnostavat niin Kaakkois-Aasian kuin Euroopankin valtioita.
– Nykyään mikään maa ei voi yksin varmistaa rauhaa ja turvallisuutta, vaan tarvitsemme kumppaneita, jotka tukevat toinen toistaan puolustusteknologiassa, totesi pääministeri Sanae Takaichi.
Hänen mentorinsa, entinen pääministeri Shinzo Abe alkoi muuttaa lähestymistapaa puolustusalan vientiin viime vuosikymmenellä huolestuneena Kiinan kasvavasta sotilaallisesta voimasta. Mutta tähän päivään saakka oli mahdollista myydä ulkomaille ainoastaan pelastukseen, kuljetukseen, varoitukseen, valvontaan ja miinanraivaukseen liittyvää kalustoa.
Takaichin hallituksen päätöksen mukaan viranomaiset valvovat vientiä tarkastuksin. Vaikka lakimuutosten jälkeen vienti on edelleen kielletty sota-alueille, Ukrainallakin voi poikkeustapauksissa olla mahdollisuus hankkia japanilaisia aseita, jos Japanin valtionjohto näkee sen välttämättömäksi oman maansa kansallisen turvallisuuden kannalta, kirjoittaa Financial Times.
Japanilaiset puolustusalan yhtiöt ovat tyytyväisiä hallituksen päätökseen. Se avaa yhtiöille valtavia markkinointimahdollisuuksia. Neuvottelut potentiaalisten asiakkaiden kanssa muun muassa Lähi-idässä ja Euroopassa ovat jo alkaneet.
Australia allekirjoitti 18. huhtikuuta – jo ennen lakimuutosten hyväksyntää – sopimuksen kolmesta Japanin seuraavan sukupolven Mogami-luokan fregatista, joista ensimmäinen toimitetaan joulukuussa 2029. Yhteensä Australia tilaa 11 alusta, mutta loput rakennetaan Perthin telakalla Australiassa.