Susanne Päivärinta: Vasemmalta sanotaan, että mikään ei käy

Eduskunnan budjettikeskustelussa keskiviikkona vasemmiston kansanedustajat arvostelivat muun muassa kehitysyhteistyöleikkauksia. Kokoomuksen Susanne Päivärinnalla oli toinen näkökulma.

– Haluan muistuttaa nyt tässä salissa kaikkia ihan perusasiasta. Suomen julkinen talous on kestämättömällä uralla, ja meidän hyvinvointivaltiomme suurin uhka on tekemättömyys. Jollemme me nyt toimi, edessä on vielä rajumpi menojen leikkaaminen, Susanne Päivärinta totesi.

– Te sanotte sieltä salin vasemmalta laidalta, että hallituksen säästöt eivät käy, että velanotto ei käy, etteivät työllisyystoimet käy, että mikään ei käy. Mutta käykö teille, käykö teille siellä vasemmalla, arvon vasemmalla, se, että tekin sitoudutte sopeuttamaan kuudella miljardilla? Kertokaa edes se.

Päivärinta muistutti myös, että Suomen julkisen velan suhde bruttokansantuotteeseen on runsaat 70 prosenttia. Ruotsissa ja Tanskassa se on noin 30 prosenttia.

– Mistä te luulette sen johtuvan? Jos teille eivät hallituksen selitykset käy, niin kertokaa, mistä tuo ero johtuu. Tiedättekö te? Olen todella huolestunut, jos tiedätte, hän pyysi.

Kansanedustaja ihmetteli, miksi vasemmiston kollegat eivät sitten hyödyntäneet tietoa viime hallituskaudella. Hän huomautti, että edellinen hallitus käytti kymmenen miljardia lainarahaa sodan ja pandemian ulkopuolisiin kuluihin.