Susanne Päivärinta: Pelkkä Palestiinan tunnustaminen ei ratkaise mitään

Eduskunnassa keskusteltiin tiistaina välikysymyksestä, joka koski hallituksen toimintakykyä Palestiinan valtion tunnustamisessa. Hallituspuolue kokoomuksen Susanne Päivärinta aloitti puheensa toteamalla, että ”pelkkä Palestiinan tunnustaminen ilman ehtoja ei yksin ratkaise mitään”.

– Mehän olemme jo nähneet sen, kun 157 YK:n jäsenvaltiota on tunnustanut Palestiinan, Susanne Päivärinta huomautti.

– Nyt te siellä oppositiossa, varsinkin vasemmisto väittää koko ajan, että hallitus on toimeton. Se ei pidä paikkaansa. Se, että vasemmistoliiton edustaja (Veronika) Honkasalo väitti tässä salissa 18.9., että Suomi toimimattomuudellaan myötävaikuttaa kansanmurhan toteutumiseen, on paitsi epätosi, se on myös törkeä, mutta se on ennen kaikkea surullista sisäpolitikointia, Päivärinta sanoi.

Kansanedustaja siteerasi tasavallan presidenttiä, joka YK:n vierailullaan oli todennut että ”Suomi nähdään osana maaryhmää, joka aidosti tukee kahden valtion mallia ja välittää kansainvälisestä oikeudesta”.

– Maailma näkee meidät, mutta te vasemmistossa ette näe edes näin lähelle.

Susanne Päivärinnan mukaan ”vasemmiston välikysymys ei vie perille palestiinalaisten kipeästi tarvitsemaa humanitääristä apua”.

– Se ei ratkaise Gazan ongelmaa, se ei vie sinne tarvittavaa puhdasta juomaa tai ruokaa.

– Sodassa ei ole kuin häviäjiä, suurimpina kärsijöinä siviilit — orvoksi jääneet lapset, lapsensa menettäneet isät ja äidit ja raunioiden alle murskattu monien sukupolvien tulevaisuus.

Siviilien kärsimys ei ratkea sillä, että me täällä nyt väittelemme, pitääkö Palestiina tunnustaa vai eikö pidä tunnustaa. Se ei ratkea sillä, että Suomessa oppositio tekee Gazan katastrofaalisella tilanteella sisäpolitiikkaa ja iskee railoa silloin kun meidän kaikkien pitäisi seistä samalla puolella ja yhdessä, Päivärinta totesi.

Hän ihmetteli, etteivät opposition välikysymyksessä SDP, vihreät ja vasemmisto ”ole nostaneet esiin terroristijärjestö Hamasin hirmutekoja, ette siviilien käyttöä ihmiskilpinä, ette kidutuksia, ette teloituksia, ette raiskausten käyttöä osana hyökkäyksiä, ette aseiden varastoimista kouluihin ja sairaaloihin, ettekä panttivankien ottamista, panttivankien pitämistä pitkittyneesti epäinhimillisissä oloissa ja kuolemaan jättämistä”.

– Välikysymyksessä te toteatte vain näin, minäpä lainaan teitä: ”Terroristijärjestö Hamas teki lokakuussa 2023 hirvittävän terroristi-iskun, jonka kansainvälinen yhteisö on tuominnut jyrkästi.” Siinäpä se. Tuossa kyseisessä järkyttävässä hyökkäyksessä, joka on Israelin itsenäisyysajan verisin, Hamas tappoi 1 200 ihmistä ja otti yli 200 panttivankia.