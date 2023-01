”Suomi sotki jo asiansa”

Teknologiateollisuuden toimitusjohtaja Jaakko Hirvola on twiitannut Helsingin Sanomien pääkirjoituksen. Siinä käsiteltiin teollisuuden uhkaavia lakkoja ja todettiin, että ”Suomen vienti on vielä hyvin kilpailukykyinen, vaikka työnantaja varoitteleekin tulevaisuuden sumuisista näkymistä. Mutta Suomella on vielä mahdollisuus sotkea asiansa ihan omin voimin”.

– Sotkettiin jo, Jaakko Hirvola kommentoi.

Hänen mukaansa tämänhetkisillä talousnumeroilla lienee jo selvä, että takamatkamme kilpailijamaihin yhä vain pitenee.

– Sitten vielä lakot, joita työntekijät tuskin haluavat. Kenen etu?, Hirvola kysyy.

HS:n mukaan teknologiateollisuuden neuvotteluihin tuo kiemuransa myös kunta- ja hyvinvointialan kytkös teollisuuden ja kuljetusalan palkankorotuksiin. Kuntapuoli saa automaattisesti noin prosenttiyksikön suuremmat korotukset kuin teollisuus ja kuljetusala.