Suomi sai kaksi miljardia lisää ulkomaisia sijoituksia – ero Ruotsiin yhä valtava

Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien määrä kasvoi viime vuonna 2,4 miljardilla eurolla.

Kaikkiaan ulkomaisten suorien sijoitusten varanto oli viime vuoden lopussa 83,5 miljardia euroa. Varanto tarkoittaa kaikkien Suomeen tehtyjen ulkomaisten suorien sijoitusten kokonaisarvoa tiettynä ajankohtana. Luku sisältää sekä uudet että jatkoinvestoinnit, yritysostot ja muut pääomavirrat, jotka ulkomaiset yritykset ovat sijoittaneet näiden Suomen yksiköihin.

Vaikka suunta on positiivinen, Suomen talous kaipaa Business Finlandin mukaan kipeästi lisää ulkomaisia investointeja. Suomessa ulkomaisten investointien osuus BKT:sta on vain noin 30 prosenttia, kun se esimerkiksi Ruotsissa on 74 prosenttia.

– Julkisuudessa on ollut esillä monia isoja hankkeita, joista on jo saatettu tehdä investointipäätös, kuten datakeskuksia ja vihreän siirtymän projekteja. Ne eivät kuitenkaan vielä näy virallisissa luvuissa, koska virallisiin lukuihin kirjataan vain toteutuneet pääomavirrat. Investointiprosessit ovat pitkiä ja vievät usein vuosia toteutuakseen. Investointiprojektien realisoitumiselle on tärkeää, että Suomi säilyttää toimintaympäristön vakauden ja ennustettavuuden yli hallituskausien, sanoo Invest in Finlandin asiantuntija Kaija Laitinen tiedotteessa.

Ulkomaisten investointien varantoon vaikuttavat monet konsernien sisäiset järjestelyt ja yrityskaupat. Ehkä vieläkin tärkeämpää kuin seurata investointien varannon kehitystä, on Business Finlandin mukaan katsoa mitä tapahtuu ulkomaalaisomisteisten yritysten ja työpaikkojen määrässä.

Kuluvan vuoden tammi–elokuussa ulkomaisten investointiprojektien kasvusuunta on jatkunut vahvana: uusia ulkomaisia yrityksiä ja täällä jo olevien ulkomaisten yritysten jatkoinvestointeja, on Invest in Finlandissa kirjattu 300 kappaletta eli 62 enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.

– Tänä vuonna ulkomaisia investointeja on tehty eniten liike-elämän palveluihin, terveys ja -hoiva-alalle, vähittäiskauppaan, digitalisaatioon sekä puhtaaseen teknologiaan, Laitinen kertoo.

Ruotsi on ollut jo pitkään Suomen tärkein suorien sijoitusten lähtömaa: vuoden 2024 lopussa neljännes Suomeen suuntautuneista ulkomaisista suorista sijoituksista, yhteensä 20,7 miljardia euroa, tuli Ruotsista. Eniten investointiprojekteja on tänäkin vuonna tullut Ruotsista (90). Ruotsin jälkeen suurimpia lähtömaita ovat Iso-Britannia, Yhdysvallat, Tanska ja Norja.

Ulkomaalaisomisteiset yritykset ovat merkittäviä Suomen työllisyydelle: niihin syntyi 2010–2023 yhteensä 109000 uutta työpaikkaa, ja vuonna 2023 ne kattoivat 21 prosenttia yksityisen sektorin työpaikoista, yhteensä 321000.