Suomi on nyt vapaa Ottawan sopimuksesta – ”Päätös oli oikea ja välttämätön”

Ottawan jalkaväkimiinasopimuksen irtisanominen tuli voimaan tänään 10. tammikuuta.

Sopimuksen irtisanominen perustui Suomen puolustuksen tarpeisiin heikentyneessä turvallisuuspoliittisessa tilanteessa.

Puolustusministeriön tiedotteen mukaan jalkaväkimiinasopimuksen irtisanominen mahdollistaa suunnittelun käynnistämisen jalkaväkimiinojen palauttamiseksi Puolustusvoimien keinovalikoimaan.

Suomi ilmoitti Ottawan sopimuksen irtisanomisesta 10. heinäkuuta 2025. Sopimuksen irtisanomisaika oli kuusi kuukautta siitä, kun sopimuksen tallettaja oli vastaanottanut irtisanomiskirjan.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhasen mukaan päätös oli tarpeellinen.

– Suomi on nyt vapaa Ottawan sopimuksesta kun kuuden kuukauden irtisanomisaika on nyt ohi. Päätös oli oikea ja välttämätön, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Päätös vahvistaa kansanedustaja Jarno Limnellin (kok.) mukaan Suomen turvallisuutta ja Naton koko itäisen sivustan puolustusta.

– Päätös palauttaa maapuolustukseen suorituskyvyn, joka hidastaa, kanavoi ja kuluttaa hyökkääjää. Nostaa hyökkäyksen kustannuksia jo ensimetreillä, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kuvailee hetkeä tärkeäksi ja historialliseksi.

– Suomi on nyt vapaa Ottawan sopimuksesta. Teimme ja teemme jatkossakin kaikkemme maamme koskemattomuuden ja turvallisuuden takaamiseksi, Heinonen kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Myös kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) kommentoi viestipalvelu X:ssä sopimuksesta irtisanoutumista.

– Turvallisuusympäristö on muuttunut perustavanlaatuisesti, ja puolustusratkaisut on arvioitava sen mukaisesti. Realismi ohjasi päätöstä ja hyvä niin. Eletään hetkessä, hän kirjoittaa.

– Sopimuksen irtisanominen ei vaikuta Suomen muihin kansainvälisen oikeuden mukaisiin velvoitteisiin. Näihin lukeutuvat esimerkiksi kansainvälisen humanitaarisen oikeuden velvoitteet, joita noudatetaan jatkossakin. Suomi tukee edelleen Ottawan sopimuksen humanitaarisia päämääriä ja jatkaa tukeaan humanitaariselle miinatoiminnalle, puolustusministeriön tiedotteessa sanotaan.

