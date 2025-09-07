”Suomi on lupakorttien luvattu maa” – Katso pysäyttävä lista

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) käsittelee julkaisussaan X-viestipalvelussa lupakorttien runsautta Suomessa ja ottaa kantaa siihen, ovatko kaikki kortit aidosti tarpeellisia vai liittyykö järjestelmään myös esimerkiksi rahastusta.

Hänen mukaansa korttijärjestelmää tulisi tarkastella kriittisesti ja pohtia sen keventämistä osana norminpurkua.

– Suomi on todellinen lupakorttien luvattu maa. Työturvallisuudesta anniskeluun ja trukeista tietosuojaan. Kortti löytyy aivan kaikkeen. Ovatko nämä kaikki aidosti tarpeellisia vai onko mukana myös rahastuksen makua? Pitäisikö tätä hieman penkaista norminpurkuryhmässä?

Wallinheimo on lisännyt julkaisunsa yhteyteen listan nimeltä ”Suomen yleisimmät kortit ja pätevyydet”, jossa on 67 kohtaa.

Listalla mainitaan muun muassa tiehöyläkortti, kurottajakortti, tulvariskikortti, alkusammutuskortti, sähköinen ammattihenkilökortti, erikoispanostaja, erityisvartijakortti, vesityökortti, korkeatyökortti, pyöräkuormaajakortti ja kanta-ammattikortti.

Wallinheimo viittaa hallituspuolueiden eduskuntaryhmien asettamaan norminpurkutyöryhmään, joka on äskettäin toimittanut budjettiriiheen 30 uutta ehdotusta sääntelyn keventämiseksi. Aiemmin työryhmä on julkaissut kolme muuta listaa, joissa yhteensä on ollut 104 ehdotusta. Nyt ehdotusten kokonaismäärä on kasvanut 134:ään.

Wallinheimo on laatinut listat yhdessä kansanedustajien Vilhelm Junnilan (ps), Henrik Wickströmin (rkp) ja Peter Östmanin (kd) kanssa.

Työryhmä on keskittynyt muun muassa tapahtumien järjestämisen helpottamiseen, digitaalisen asioinnin sujuvoittamiseen, mikroyrittäjyyden tukemiseen ja suomalaisen arjen keventämiseen.