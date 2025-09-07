Verkkouutiset

Rekisteröidy tästä
Kirjaudu sisään
Suomessa on muun muassa tiehöyläkortti, kurottajakortti ja tulvariskikortti. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

”Suomi on lupakorttien luvattu maa” – Katso pysäyttävä lista

  • Julkaistu 07.09.2025 | 12:51
  • Päivitetty 07.09.2025 | 13:59
  • Norminpurku
Sinuhe Wallinheimon mukaan tilannetta voisi kartoittaa norminpurun työryhmässä.
MAINOS (artikkeli jatkuu alla)

Kansanedustaja Sinuhe Wallinheimo (kok.) käsittelee julkaisussaan X-viestipalvelussa lupakorttien runsautta Suomessa ja ottaa kantaa siihen, ovatko kaikki kortit aidosti tarpeellisia vai liittyykö järjestelmään myös esimerkiksi rahastusta.

Hänen mukaansa korttijärjestelmää tulisi tarkastella kriittisesti ja pohtia sen keventämistä osana norminpurkua.

– Suomi on todellinen lupakorttien luvattu maa. Työturvallisuudesta anniskeluun ja trukeista tietosuojaan. Kortti löytyy aivan kaikkeen. Ovatko nämä kaikki aidosti tarpeellisia vai onko mukana myös rahastuksen makua? Pitäisikö tätä hieman penkaista norminpurkuryhmässä?

Wallinheimo on lisännyt julkaisunsa yhteyteen listan nimeltä ”Suomen yleisimmät kortit ja pätevyydet”, jossa on 67 kohtaa.

Listalla mainitaan muun muassa tiehöyläkortti, kurottajakortti, tulvariskikortti, alkusammutuskortti, sähköinen ammattihenkilökortti, erikoispanostaja, erityisvartijakortti, vesityökortti, korkeatyökortti, pyöräkuormaajakortti ja kanta-ammattikortti.

Wallinheimo viittaa hallituspuolueiden eduskuntaryhmien asettamaan norminpurkutyöryhmään, joka on äskettäin toimittanut budjettiriiheen 30 uutta ehdotusta sääntelyn keventämiseksi. Aiemmin työryhmä on julkaissut kolme muuta listaa, joissa yhteensä on ollut 104 ehdotusta. Nyt ehdotusten kokonaismäärä on kasvanut 134:ään.

Wallinheimo on laatinut listat yhdessä kansanedustajien Vilhelm Junnilan (ps), Henrik Wickströmin (rkp) ja Peter Östmanin (kd) kanssa.

Työryhmä on keskittynyt muun muassa tapahtumien järjestämisen helpottamiseen, digitaalisen asioinnin sujuvoittamiseen, mikroyrittäjyyden tukemiseen ja suomalaisen arjen keventämiseen.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)
Uusimmat
MAINOS (sisältö jatkuu alla)
MAINOS

Opi sukeltamaan, ajattele kuin valkohai!

Suositut sukelluskurssit kokeneiden ammattilaisten johdolla. Verkkokaupassamme voit räätälöidä itsellesi sopivan paketin.
Lue lisää
Tarjous

MUISTA LOGO!

Oy Sarin sukellus Ab
Roihupellon maauimala, Niinistö

Hyvä Verkkouutisten lukija,

Kehitämme palveluamme ja testaamme uusia sisältöformaatteja erityisesti mobiililaitteille. Haluaisitko osallistua testiin tässä ja nyt? Se vie vain muutaman minuutin.

Kiitos mielelläni!

(Uusi sisältö aukeaa painiketta klikkaamalla)