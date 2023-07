”Suomi jää jälkeen ja ongelmana ovat asenteet”

Turun pormestari Minna Arve valittelee Twitterissä Suomen kotitalouksien kierrätyksen tehottomuutta.

– Suomi jää jälkeen ja ongelmana on asenteet, hän toteaa.

Hän viittaa twiitissään Helsingin Sanomien pääkirjoitukseen, jossa käydään läpi aiemmin viikolla julkaistuja lukemia. Niiden mukaan Suomen kierrätysaste on selkeästi EU:n keskiarvoa pienempi.

Kotitalousjätteestä vain 47 prosenttia päätyy kierrätykseen. Sekajätteen kautta poltettavaksi päätyy helposti teollisuudelle arvokasta raaka-ainetta.

– Sekajätteen joukossa voi olla jopa 70–80 prosenttia kierrätyskelpoista tavaraa, eniten biojätettä ja muovia, Arve huomauttaa.

– Poltettavasta vain runsas viidennes on varsinaista sekajätettä. Se on tuhlausta, hän jatkaa.

Suomi jää jälkeen ja ongelmana on asenteet. Sekajätteen joukossa voi olla jopa 70–80 prosenttia kierrätyskelpoista tavaraa, eniten biojätettä ja muovia. Poltettavasta vain runsas viidennes on varsinaista sekajätettä. Se on tuhlausta. https://t.co/R7ev0Ds569

— Minna Arve (@minnaarve) July 21, 2023