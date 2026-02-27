Suomi ja Ukraina tekevät yhdessä miehittämättömiä maa-ajoneuvoja

Puolustusratkaisuihin ja kyberturvallisuuteen erikoistunut suomalainen teknologiayhtiö Insta ja ukrainalainen robotiikka-alustojen toimittaja Tencore ovat allekirjoittaneet sopimuksen kattavasta yhteistyöstä ja sotilasteknologian kehittämisestä. Sen mukaan yhtiöt edistävät ja tutkivat miehittämättömien TerMIT-maa-ajoneuvojen tuotannon aloittamista Suomessa.

Tencore on johtava ukrainalainen miehittämättömien maa-ajoneuvojen (UGV) valmistaja, jonka tiimiin kuuluu yli 200 asiantuntijaa. Sen lippulaivatuote TerMIT UGV on suunniteltu suorittamaan kymmeniä taistelutehtäviä, kuten logistiikkaa, haavoittuneiden evakuointia, raivausta, tulitukea, elektronisen sodankäynnin tukea, pioneeritehtäviä ja esteiden asentamista.

Tuotteiden valmistuksen ja kokoonpanon lisäksi yhtiöt kehitettävät toimitusketjuja yhdessä. Sopimus sisältää myös tekoäly- ja autonomiaratkaisujen integrointia erilaisiin lavetteihin.

Kyseessä on Suomen ensimmäinen sotilasteknologian siirto ja jatkokehitys ukrainalaisen yrityksen kanssa. Tencore ja Ukrainan puolustusteollisuuden neuvosto ovat solmineet vastaavia sopimuksia Tanskassa ja Saksassa.

– Olemme erittäin tyytyväisiä tulevasta Build with Ukraine -yhteistyöstä, jossa yhdistyy ukrainalainen taistelukokemus ja suomalainen vaativien olosuhteiden ja teknologinen osaaminen. Voimme tulevaisuudessa vahvistaa omaa kyvykkyyttämme miehittämättömissä modulaarisissa ratkaisuissa Tencoren kanssa. Tavoitteena on tuottaa Suomen arktisiin olosuhteisiin räätälöityjä ratkaisuja ja toki myös liittolaisten tarpeisiin, Insta Advancen toimitusjohtaja Petri Reiman sanoo.

Sopimus allekirjoitettiin Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja tasavallan presidentti Alexander Stubbin tapaamisen yhteydessä Ukrainassa tiistaina 24. helmikuuta. Presidentti Zelenskyin Build with Ukraine -aloite on strateginen ohjelma, jonka tarkoituksena on vahvistaa Ukrainan puolustusteollisuutta kansainvälisten yhteistyöyritysten kautta.

– Eurooppalaiset tulevaisuuden turvallisuusratkaisut rakentuvat ja skaalautuvat yhteistyössä. Tencore tuo mukaan näkemyksensä ja koetellut tuotteensa taistelukentältä. Meillä puolestaan on vankkaa tietotaitoa drooniratkaisuista yhdessä Ukrainan teollisuuden kanssa sekä kokemusta parviälystä ja autonomisesta toiminnasta omien tuotteiden ja eurooppalaisen tutkimusyhteistyön kautta, Reiman jatkaa.

– Tämänkaltaiset kumppanuudet vahvistavat asemaamme ja mahdollistavat resurssien, tiedon ja teknologioiden tehokkaamman hyödyntämisen kuin jos työskentelisimme erillämme.

Yhteistyön ansiosta voimme saavuttaa tuloksia, joita olisi mahdotonta saavuttaa yksin. Lisäksi nykyisessä ympäristössä, jossa nopeudesta on tullut kriittinen tekijä, tuotannollinen yhteistyö on usein avain menestykseen, kertoo Tencoren toimitusjohtaja Maksym Vasylchenko.

Insta kehitti jo vuonna 2024 yhteistyössä ukrainalaisen teollisuuden kanssa Insta Steel Eagle -droonin. Uusimmassa Insta Steel Eagle ER:ssä on huomioitu parantuneen suorituskyvyn lisäksi myös nykyaikaisen elektronisen sodankäynnin vaatimukset.