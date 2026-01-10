Suomi irtautui miinasopimuksesta lainmukaisesti

Suomi irtautui jalkaväkimiinat kieltävästä Ottawan sopimuksesta lainmukaisesti, arvioi apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen.

Eduskunta äänesti irtautumisesta kesäkuussa 2025: 157 ääntä irtautumisen puolesta ja 18 ääntä sopimukseen jäämisen puolesta. Suomi irtautui sopimuksesta heinäkuussa ja irtisanominen tulee voimaan tammikuun aikana.

Puumalainen ottaa kantaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan Nokian geopolitiikasta ja yhteiskuntasuhteista vastaava johtajan, entisen suurlähettilään Mikko Hautalan kolumniin.

Hautala kirjoittaa Suomen irtaantumisen Ottawan sopimuksesta edustavan ”toista vaihtoehtoa” sääntöjen korostamisen ja noudattamisen sijaan.

Suomella on Hautalan mukaan kaksi tapaa suhtautua sääntöperustaiseen maailmanjärjestykseen. Ensimmäisessä Suomi ei torju velvollisuuksia, vaan korostaa sääntöjä ja uskoo, että kansainvälisen järjestelmän virheet ”osoittautuvat rajoitetuksi ja ohimeneviksi”.

– Sitten on se toinen vaihtoehto. Suomi voi halutessaan myös ottaa riskejä sekä lähteä kapeammin ja anteeksipyytelemättä omista kansallisista eduistaan, Hautala kirjoittaa.

Hänen mukaansa Ottawan sopimuksesta eroaminen on esimerkki tästä toisesta suhtautumistavasta.

Puumalainen on kysymyksestä eri mieltä. Hän kertoo vastanneensa oikeuskanslerin tehtävässään valtioneuvostossa siitä, että sopimuksesta irtautumista koskeva hallituksen esitys on lainmukainen. Hän huomauttaa, että Ottawan sopimus sallii irtautumisen.

– Sopimus tarjoaa mahdollisuuden siitä irtautumiseen, ja Suomi noudatti tätä menettelyä. Se ei siis toiminut tuon ”toisen vaihtoehdon” mukaan, Puumalainen kirjoittaa.