Kokoomuksen kansanedustaja ja kyberturvallisuuden työelämäprofessori Jarno Limnell muistuttaa teknologisen kehityksen merkityksestä Suomelle.

Limnellin mukaan erityisesti kvanttilaskennan vaikutukset tulevat lähivuosina koskettamaan jokaisen suomalaisen arkea vähintään yhtä paljon kuin tekoälyn kehitys viime vuosina. Siksi hän peräänkuuluttaa teknologisen kehityksen poliittista ohjausta eli erityistä teknologiastrategiaa.

Varsinkin kvanttimekaniikan hyödyntämisessä voi olla tulevina vuosina valtava potentiaali.

– Kansainvälisesti kvanttiteknologian tutkimus on jo palkittu Nobelin palkinnolla, mutta Suomessa törmää edelleen toivomuksiin ”uudesta Nokiasta”. Todellisista tulevaisuudenteknologioista puhutaan valitettavan vähän, Jarno Limnell toteaa tiedotteessa.

Maailmanlaajuisesti kvanttiteknologian kehitykseen käytetään tällä hetkellä kymmenen kertaa enemmän valtiollisia kuin yksityisiä investointeja. Limnell sanoo tämän kertovan kahdesta asiasta.

– Ensinnäkin teknologian suurvallat Kiina ja Yhdysvallat ovat havainneet kvanttiteknologian potentiaalin. Toiseksi se kertoo myös siitä, ettei kvanttiteknologiaa voi kehittää ilman merkittäviä kansallisia resursseja. Siksi sitä pitää Suomessakin ohjata poliittisesti.

Kvanttiteknologian hyödyntäminen tulee kansanedustajan mukaan heijastumaan suoraan suomalaisten elintasoon. EU on määritellyt kvanttilaskennan yhdeksi neljästä kriittisestä teknologiasta. Niillä tarkoitetaan teknologioita, joilla on mahdollisuus merkittävästi muuttaa yhteiskuntaa, mutta joiden väärinkäyttöön on myös varauduttava.

Jarno Limnell muistuttaa, että näitä innovaatioita olisi syytä tarkastella myös kansallisella tasolla.

– Haluammeko ainoastaan varautua uhkiin ja tyytyä kansainväliseen sääntelyyn niiden torjumiseksi, vai haluammeko hyödyntää uuden teknologian mukanaan tuomat mahdollisuudet ja tehdä sen mukaista suomalaista teknologiapolitiikkaa, Limnell kysyy.

Globaalisti kvanttiteknologiainvestoinnit olivat viime vuonna jo 30 miljardia dollaria eli yhtä paljon kuin tekoälyinvestoinnit viisi vuotta aiemmin.

– Teknologiset innovaatiot kun eivät ole itseisarvo, vaan väline. Ja sillä välineellä tehdään ihmisistä terveempiä ja onnellisempia, sekä yhteiskunnista sivistyneempiä ja turvallisempia, Limnell toteaa.