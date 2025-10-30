Suomessa rakennettu jättialus aloitti matkansa Australiaan

Rauman telakalla todistettiin keskiviikkona historiallista hetkeä, kun telakalla rakennettu Spirif of Tasmania V -autolautta aloitti matkaansa kohti Australian Tasmaniassa sijaitsevaa Devonportin kotisatamaansa.
Kotimatkan kunniaksi Rauman telakka eli Rauma Marine Constructions (RMC) ja Rauman kaupunki järjestivät yleisölle avoimen ja maksuttoman juhlatilaisuuden. Iltatilaisuudessa oli muun muassa juhlapuheita, aluksen valaistus. Tilaisuudessa yleisöllä oli mahdollisuus tutustua myös rakenteilla olevaan monitoimikorvettiin.
Juhla huipentui ilotulitukseen.
Spirit of Tasmania V on 212 metriä pitkä ja kuljettaa 1 800 matkustajaa. Aluksessa on 301 hyttiä ja 3 700 kaistametriä ajoneuvoja varten. Virallisesti laiva luovutettiin asiakkaalle eli TT-Line Companylle jo tämän vuoden kesäkuussa.
Kaksi Raumalla rakennettua Spirit of Tasmania -autolauttaa, Spirit of Tasmania IV ja Spirit of Tasmania V, muodostavat kaikkien aikojen suurimman yksittäisen vientikaupan Suomen ja Australian välillä. Spirit of Tasmania V -matkustaja-autolautan kapteeni Bob Moss navigoi myös sisaralus Spirit of Tasmania IV -aluksen Tasmaniaan aiemmin tänä vuonna.
– Spirit of Tasmania -alukset ovat teknisesti edistyksellisiä lähes kaikilta osin. Ne ovat erittäin tehokkaita ja ketteriä ohjata, Moss sanoo tiedotteessa.
RMC:n rakentamat matkustaja-autolautat tulevat liikennöimään Geelongin ja Devonportin välillä haastavista meriolosuhteista tunnetulla Australian avomerireitillä Bassinsalmessa, jonne ne on varta vasten rakennettu. Alukset korvaavat Suomessa 1990-luvulla rakennetut sisaraluksensa. Uusien aluksien matkustaja-, ajoneuvo- ja rahtikapasiteetti on selvästi edeltäjiään suurempi. Projektin työllistävä vaikutus oli yli 3 500 suoraa henkilötyövuotta.