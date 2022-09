Suomessa pelataan mobiilipelien maailmanmestaruudesta

Suomessa pelataan viikonloppuna suomalaisen pelinkehittäjän Supercellin kehittämien Clash of Clans- ja Clash Royale-mobiilipelien maailmanmestaruudesta.

Kilpailu järjestetään Helsingin messukeskuksessa 23.-25. syyskuuta 2022. Finaaliviikonloppu tuo Supercellin tiedotteen mukaan Helsinkiin yli 50 maailmanmestaruudesta kilpailevaa pelaajaa, yli 100 sisällöntuottajaa sekä useita pelin seuraajia ympäri maailmaa.

Clash of Clans on reaaliaikainen strateginen moninpeli, jossa pelaajat rakentavat omia kyliään ja hyökkäävät muiden kyliin yhdessä oman klaaninsa kanssa. Peli täytti elokuussa 10 vuotta. Clash Royale on reaaliaikainen moninpeli, jossa pelaajat keräävät kortteja, joiden avulla he hyökkäävät toisen pelaajan torneihin samalla puolustaen omia tornejaan. Peli on julkaistu vuonna 2016.

Clash-maailmaan sijoittuvien pelien yhteenlaskettu liikevaihto on pelien tähänastiselta elinajalta Supercellin mukaan jo yli 10 miljardia euroa.